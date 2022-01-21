Em Marataízes, Tino Marcos se declara para esposa: "onde tudo começou"

O jornalista Tino Marcos, ex-repórter da Rede Globo, postou uma foto ao lado da esposa, Virginia Fernandez, nesta quarta-feira (19), em Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo. Na legenda, o Tino revelou nas redes sociais que a cidade conhecida por “Pérola Sul Capixaba” foi o local que marcou o começo de seu relacionamento, há 40 anos.
“Ali, onde a lua se veste de sol por minutos, na mesma praia de Marataízes onde tudo começou, 40 anos atrás! Sim, 40 anos desde o início do namoro. Interrompido por um ano e meio nesse período, mas logo retomado, porque bom mesmo nessa vida é fazer par e lar com o amor da vida da gente. Te amo!”, escreveu o jornalista.
Passando o verão em Marataízes, parece que Tino está vivendo uma lua de mel com a esposa. Em novembro de 2021, o jornalista esteve no Espírito Santo e fez um registro no monumento "Buda Gigante", no Mosteiro Zen Budista, em Ibiraçu.
“Tá lá, lindo e imponente, o senhor Buda de Ibiraçu, ES, a nos lembrar que a iluminação não tá nele, mas em nós”, comentou o repórter na ocasião.
Tino Marcos é um dos destaques do jornalismo esportivo, contando com oito Copas do Mundo na bagagem, ao longo dos 30 anos de profissão. Em fevereiro do ano passado, o veterano do jornalismo deixou a Rede Globo, após 35 anos de casa.