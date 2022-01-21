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Elizangela é internada com sequelas da Covid-19; atriz é contra vacinação obrigatória

Nas redes sociais, artista comparou imunização obrigatória a estupro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Janeiro de 2022 às 11:51

A atriz Elizangela, 67, está internada em um hospital municipal da cidade de Guapimirim (RJ) por complicações da Covid-19. Segundo Lauro Santanna, empresário da artista, ela não precisou ser intubada e está bem. "Estamos torcendo pela recuperação dela", disse.
Com sequelas da Covid-19, Elizângela está internada no Rio de Janeiro
Com sequelas da Covid-19, Elizângela está internada no Rio de Janeiro Crédito: Estevam Avellar/Globo
Questionado se a atriz foi imunizada contra a Covid, ele afirmou que não saberia dizer, porque não fala sobre esse assunto com ela. Elizangela causou grande repercussão no final de 2020 ao se manifestar contrária à vacinação obrigatória, que comparou a um estupro.
A artista não publicou nenhuma foto nas redes sociais recebendo o imunizante como fizeram outros famosos. A Prefeitura de Guapimirim não se manifestou até a conclusão deste texto sobre o estado de saúde de Elizangela.

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