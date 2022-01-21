Cheio de swing, Xande de Pilares lança “Samba Bombom”

Com talento para dar e vender, o sambista Xande de Pilares lança nesta sexta (21), em todas as plataformas digitais, o single "Samba Bombom", composição dele com Serginho Meriti e Claudemir.

A nova canção foi gravada na segunda edição do "Pagode da Tia Gessy", projeto audiovisual do artista que homenageia a responsável por um dos principais redutos do samba da cidade do Rio e será lançado em fevereiro.

"'Samba Bombom' fala sobre as coisas que acontecem na vida do músico. A pessoa frequenta determinado lugar, escuta uma canção conhecida ou que nunca ouviu e fica com ela na cabeça. Você não consegue esquecer e comenta com os outros, colocando para ouvirem e ver se causa neles o mesmo tipo de reação. Este é o enredo desse samba", explica.

Xande de Pilares lança “Samba Bombom” nesta sexta-feira (21) Crédito: Divulgação

"Por isso o refrão fica na cabeça das pessoas que escutam o samba pela primeira vez. São coisas que acontecem muito, principalmente com quem gosta de música. 'Que samba bonito / Maneiro da gente ouvir / Não sei nem quem canta / Quem fez esse samba aí / Só sei que entrou pelo ouvido / E bateu lá no fundo do coração... e você pede para tocar de novo porque você quer aprender. Então entra aquele papo... Eu gosto de samba / Mas nem todo samba me toca / No mundo do samba / Não é qualquer samba / Que vai me tocar / Eu cheguei na roda / E peguei a galera cantando / Esse samba aí/", explica o artista, cantarolando um trecho do single.