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Nova temporada de 'The Masked Singer Brasil' estreia no domingo

Atração se estabelece agora nas tardes de domingo, com estreia marcada para o próximo dia 23.
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 09:22

Ivete, Jurados e Priscilla Alcantara no 'The Masked Singer Brasil'
Ivete, Jurados e Priscilla Alcantara no 'The Masked Singer Brasil' Crédito: Globo/Maurício Fidalgo
Atração que ocupou horário noturno ano passado, The Masked Singer Brasil se estabelece agora nas tardes de domingo, com estreia marcada para o próximo dia 23. Sob a direção de Marcelo Amiky, essa nova temporada, que traz de volta Ivete Sangalo no comando, terá como os primeiros concorrentes incógnitos a Coxinha, o Abacaxi, a Ursa e a Borboleta.
Outros participantes serão Motoqueira, Bebê, Boto, Pavão, Caranguejo, Camaleão, Dragão, Robô e Rosa. Haverá ainda, pela primeira vez, uma dupla no jogo, Lampião e Maria Bonita.
A criação das fantasias tem assinatura de Marco Lima e Fábio Namatame. E, a cada semana, o concorrente eliminado revela a sua identidade. A vencedora da edição passada como a Unicórnio, Priscilla Alcantara, também volta, agora nos bastidores.
Na bancada, voltam como jurados Taís Araújo, Rodrigo Lombardi e Eduardo Sterblitch, que contará agora com Tatá Werneck. Para dar uma força na estreia, o cantor Sorocaba participa para dar pitacos sobre os mascarados.

OS DETETIVES

"Acho que o sabor desse programa é que ele é diferente de tudo o que a gente já viu", constata a juíza Taís Araújo, que compara a atração a um grande show, com "luzes incríveis, as fantasias, as músicas, tudo muito legal".
A atriz também revela qual foi a única coisa que fez para se preparar para a maratona. "Eu comecei a fazer uma lista de pessoas, uma lista aleatória, porque às vezes a gente esquece os nomes."
"Para mim, a coisa mais emocionante de tudo, o que mais me arrepia, é quando tem coreografia", afirma Eduardo Sterblitch, enfatizando que "estar animado como se estivesse em um camarote de carnaval" é o seu objetivo. "Vai ser a nossa folia." Já o ator Rodrigo Lombardi espera que eles consigam "levar essa energia que a gente tem no palco para dentro de cada casa dos espectadores".
Já a estreante Tatá Werneck prevê momentos de muita alegria e emoção. "Eu acho que os domingos agora serão de diversão em família", diz a apresentadora e humorista.
"Acredito que eu vou conseguir participar mais dessa emoção, a sensação de ver essas pessoas que realmente se emocionam por estar participando, tirando aquelas máscaras, com o cabelo que eu não sei como não bagunça. É muito emocionante", diz a jurada.

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