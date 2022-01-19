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BBB 22: Globo terá plantão para mostrar entrada de Arthur, Jade e Linn da Quebrada

Participantes do grupo Camarote aguardavam liberação após contrair Covid
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 18:20

Linn da Quebrada
Linn da Quebrada se juntam aos demais participantes exatamente às 13h da quinta-feira Crédito: Reprodução @Linndaquebrada
A Globo anunciou nesta quarta-feira (19) que a entrada dos três participantes que estavam aguardando liberação para entrar no BBB 22 porque haviam testado positivo para a Covid terá pompa e circunstância. O momento, que certamente será um dos assuntos do dia na "casa mais vigiada do país", terá direito a plantão na programação da emissora.
Arthur Aguiar, Jade Picon e Linn da Quebrada se juntam aos demais participantes exatamente às 13h da quinta-feira (20). Além do plantão na própria Globo, a entrada dos participantes também poderá ser acompanhada ao vivo no Globoplay e por meio do pay-per-view do programa.
Os três novos participantes fazem parte do grupo Camarote, que reúne convidados que já eram famosos antes do programa. Com a entrada deles, haverá a primeira disputa de prova envolvendo as celebridades confinadas -até o momento só os Pipocas (anônimos) haviam participado de uma.
Ao anunciar os três casos de Covid entre os brothers, a emissora disse que os protocolos de segurança do BBB 22 serão bastante restritivos e aprimorados constantemente. Por tempo indeterminado, estão suspensas a plateia e a presença de familiares e amigos em dias de eliminação. Como em anos anteriores, os participantes terão atendimento médico à disposição durante as 24 horas do dia.

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