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Violência

Foragido há 13 anos por morte de ajudante de pedreiro no ES é preso na Bahia

Mandado de prisão foi cumprido no distrito de Arraial d'Ajuda pela Polícia Civil da Bahia e Polícia Federal

Publicado em 11 de Junho de 2026 às 19:45

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

11 jun 2026 às 19:45
Foragido há 13 anos por crime no ES foi preso na BA
Polícia Civil da Bahia prendeu foragido por crime cometido no Espírito Santo  Divulgação/Polícia Civil da Bahia

Um homem foragido há 13 anos por um crime cometido na Região Sul do Espírito Santo foi preso no distrito de Arraial d'Ajuda, em Porto Seguro, no Sul da Bahia. A captura de Ernandes Batista dos Santos, de 45 anos, foi feita pela Polícia Civil da Bahia e pela Polícia Federal, na quarta-feira (10).


Segundo a Polícia Civil do Espírito Santo, o crime ocorreu em 23 de junho de 2013, no bairro Rosa Meirelles, em Itapemirim. A vítima era um ajudante de pedreiro que estava sentado em uma cadeira, em frente a uma casa, quando presenciou uma discussão. Ao tentar intervir, ele foi empurrado por Ernandes e caiu de um barranco de cerca de sete metros de altura.


Desacordado, o homem foi socorrido e encaminhado a um hospital, mas sofreu lesões graves e acabou ficando paraplégico — quando há perda dos movimentos da parte inferior do corpo. O suspeito ainda teria ameaçado familiares da vítima com uma faca em outra ocasião. 


A ocorrência inicialmente foi registrada pela PC como lesão corporal, mas a vítima acabou morrendo por complicações de saúde após o caso. Em setembro de 2023, a Justiça do Espírito Santo determinou que Ernandes fosse preso preventivamente por homicídio.


A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Ernandes. O espaço segue aberto para manifestação.

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O primeiro suspeito, um homem de 56 anos, foi preso no dia 5 de maio. Já o segundo investigado, um jovem de 21 anos, se apresentou espontaneamente à polícia no dia 6 de maio, um dia após a primeira prisão.

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