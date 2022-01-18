Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Viver Bem
  • Por participar do "BBB 22", Pedro Scooby pode perder a guarda dos filhos? Entenda o caso
Crise familiar

Por participar do "BBB 22", Pedro Scooby pode perder a guarda dos filhos? Entenda o caso

Pai de Dom e dos gêmeos Bem e Liz, o surfista teve seu nome envolvido na polêmica com a ex-mulher, Luana Piovani. Em comum acordo, os dois estabeleceram uma nova rotina para os pequenos até o fim do programa
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 18 de Janeiro de 2022 às 16:44

Pedro Scooby, surfista
Pedro Scooby no "BBB 22": "Eu tinha um combinado com ela (Luana) que ia ficar um mês com as crianças agora" Crédito: Pedro Scooby/Instagram
O "BBB 22" começou nessa segunda-feira (17). Mas, mesmo antes dos primeiros participantes entrarem na casa, a treta já rolava do lado de fora. E uma delas envolve o surfista Pedro Scooby, um dos participantes do jogo integrante do "Camarote".
Pai de Dom e dos gêmeos Bem e Liz, ele teve seu nome envolvido em uma polêmica com a ex-mulher, Luana Piovani. Segundo a atriz, o ex-marido não teria comunicado a ela sobre a possibilidade de ficar três meses longe dos filhos do casal. "Oi? Eu não recebi essa notícia, não. (Se fosse para o reality) Ele teria me dito. Será que ele vai levar as crianças para o 'Big Brother'? Elas têm aula, não podem ir. Enfim. Um voto de confiança no pai dos meus filhos, né? Não é possível", disse Luana, em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram.
No primeiro dia do reality show, Pedro falou sobre a sua entrada na casa e o combinado com a ex-mulher. "Contei pra ela. Eu tive que falar pra ela, ela é mãe dos meus três filhos. Porque eu tinha um combinado com ela que ia ficar um mês com as crianças agora. A minha mulher atual foi muito parceira", explica o surfista.
Já modelo Cintia Dicker, a atual namorada de Scooby, disse que o rapaz comunicou à ex sobre a participação no reality e, em comum acordo, os dois estabeleceram uma nova rotina para os pequenos até o fim do programa. “Após a confirmação dele no BBB, Luana e Pedro tiveram uma conversa e ficou tudo resolvido. Não se preocupem com as crianças, elas estão comigo agora, está tudo certo”, disse a modelo nas redes sociais. 
Em entrevista ao UOL, Luana Piovani contou como eles resolveram a situação das crianças. "Eu acho que o Pedro já é o grande vencedor desse 'Big Brother'. Isso porque ele tem duas mulheres segurando a onda dele, né, meu amor? Ele tem a Luana, que é a ex, e a Cíntia, que é a atual. Se ele não é o vencedor, não sei quem é. O Pedro tem duas mulheres que vão cuidar das demandas dele muito melhor do que ele cuidaria!". 

GUARDA COMPARTILHADA

Com a entrada de Scooby no programa, muita gente questionou se ele poderia perder a guarda dos filhos. Mariana Perim, advogada especialista em Direito de Família e presidente da Comissão de Direito Sucessório do Instituto Brasileiro de Direito de Família do Espírito Santo (IBDFam/ES), explica que, em situações em que há a guarda compartilhada dos filhos, é necessário que os genitores conversem e que seja sempre comunicado quando um deles precisar passar um tempo afastado do(s) filho(s).
"E quando um dos pais desrespeita o que estiver estipulado no acordo de guarda compartilhada, o outro pode ajuizar uma ação apontando que a sentença não está sendo cumprida, o que pode fazer, inclusive, com que uma das partes perca o direito à guarda", detalha.
A advogada diz que não há necessidade que o comunicado seja realizado judicialmente. "É importante que ambas as partes estejam em consenso, pois um dos pais não pode se ausentar sem que isso esteja perfeitamente alinhado com o outro", explica.
E também não há nenhuma ordem específica que determine como deve seguir a divisão do tempo de convívio entre os pais e as crianças. Geralmente, os pais realizam um acordo para determinar os períodos de convívio não somente no dia a dia, mas também em finais de semana, feriados e férias.
"Porém, caso os pais não entrem em um acordo, o(a) próprio(a) juiz(a) ou o Ministério Público tentam ajudá-los a chegar a um consenso, sempre visando ao bem-estar das crianças"
Mariana Perim ressalta que, em caso de descumprimento do acordo, o genitor que se ausentar pode estar sujeito à multa, alteração no tempo de convívio ou até mesmo perder a guarda compartilhada, que pode passar a ser unilateral.
"Além disso, pode ser encaminhado a serviços comunitários, fazer sessões de terapia ou reabilitação e orientação, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente".

O CUIDADO COM AS CRIANÇAS

Com as discussões (e alguns desentendimentos) entre os adultos, como fica a situação das crianças? A psicóloga e psicanalista infantil Bianca Martins conta que pai e mãe são funções e como tais devem ter como responsabilidade o cuidado compartilhado do filho.
"É fundamental que tanto o pai quanto a mãe conheçam as necessidades de seus filhos e respeitem seus ritmos. Quanto menor a criança maior será a necessidade de uma rotina mais estruturada. Horários de dormir, de comer, de frequentar creche, escola e de ter tempo de qualidade em família. É claro que o estilo de cada pai também deve ser resguardado e considerado. Afinal é importante para a criança que a mãe e o pai não façam tudo igual. A relação da criança com os pais é o seu primeiro modelo de alteridade. Ou seja, de respeito às diferenças". 
A profissional explica que é importante construir com a criança uma relação de respeito e confiança e de modo algum usá-la para obter informações sobre o ex-cônjuge e muito menos fazer críticas com a criança. "Isso se chama alienação parental e abala profundamente o vínculo com ambos os pais", ressalta Bianca.
Por isso, se o genitor decide passar um tempo longe dos filhos pequenos, também é preciso avisá-los. "Crianças são sujeito e não objetos. E ela tem o direito de ser informada a respeito de todos os aspectos que impacte a sua vida. A ausência de um dos pais por qualquer motivo deve ser comunicada à criança. De preferência pelo genitor que se ausentará. Não há necessidade que a conversa seja com ambos, pai e mãe. Mas o outro genitor precisa ser informado", afirma Bianca.
"Cabe ao genitor que ficar com os cuidados da criança possibilitar o contato entre ambos sempre que possível e principalmente quando a criança desejar"
A psicanalista infantil fala sobre o que fazer para que a ausência do genitor (por algum tempo) não afete a vida dos pequenos. "Toda ausência afeta a vida da criança. E impossível que isso não ocorra. O que é bem diferente de uma ausência traumática. Principalmente se for por um longo período. Hoje com a tecnologia que conecta pais e filhos em tempo real, a ausência física pode ser mais aplacada. Vídeo-chamadas são bem-vindas, assim como reservar um tempo no dia para fazer junto alguma tarefa de rotina, como o dever de casa e brincar. O importante é a criança saber que aquele pai ou mãe que não está presente tem sua presença resguardada pelo outro que está cuidando dele. Ou seja, garantindo sua presença, mesmo na ausência". 

Veja Também

Artista capixaba vai expor no Museu do Louvre, em Paris

Cores vibrantes: aposte nos tons de neon nos looks do dia a dia

15 lançamentos de beleza para atualizar a rotina de skincare no verão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Adolescente é baleado após sair escondido com moto na Serra
Imagem de destaque
Kid Abelha volta e anuncia turnê 'Eu Tive um Sonho', depois de 13 anos de hiato
Imagem de destaque
Axl Rose interage com capixabas em show no ES: “Cariacica, como vocês estão?”

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados