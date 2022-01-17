Artista capixaba vai expor no Museu do Louvre, em Paris

A artista Aline Carneiro vai expor duas telas denominadas "Reconexão" e "Intensidade" Crédito: Divulgação/ Aline Carneiro

Arte capixaba para o mundo conhecer. A artista Aline Carneiro vai participar do Salão de Arte Contemporânea "Le Carrousel du Louvre", no Museu do Louvre, em Paris (França). O evento reúne artistas de todo o mundo que apresentam seus trabalhos para colecionadores, galerias e admiradores de arte, possibilitando visibilidade internacional e vendas. A exposição, em abril, acontece no Carrousel du Louvre, espaço subterrâneo do museu que contempla a famosa Pyramide Inverseé.

"É a primeira vez que exponho fora do Brasil. A expectativa é imensurável. Esse é um momento único, muito importante para mim, como artista capixaba e brasileira. A oportunidade de ter meu trabalho reconhecido no circuito internacional e reverberar em outras culturas é um sonho e um privilégio", conta.

Aline vai apresentar duas telas (no tamanho de 60 X 70cm) denominadas 'Reconexão' e 'Intensidade'. "Elas representam a mulher que parte em busca de sua origem, autenticidade e se inspira e reconecta com ela mesma em meio à natureza, reencontrando a força feminina que todas carregamos em nós. O poder de ser quem somos com amor, leveza, mistério e intensidade", detalha.

MEMÓRIAS AFETIVAS

"A inspiração para a criação das obras reflete meu encontro comigo mesma após um Acidente Vascular Cerebral (AVC)", conta. Em maio de 2019, aos 39 anos, ela sofreu um leve AVC. Foi a partir desse momento que passou a valorizar ainda mais a vida, se conectando com a espiritualidade e firmando-se como artista. Uma das obras traz uma mulher de cabelos ao vento, ao infinito, trilhando novos caminhos, reconectando-se. Mandalas no corpo que mais parecem asas que abraçam um encontro silencioso de aceitação.

Já a outra obra são mulheres livres, coloridas, independentes e intensas, que transmitem sua força de forma tão peculiar e aceitam suas imperfeições, oscilações, medos e lutos, mesmo que por alguns instantes. As obras estão mantidas em segredo e só serão reveladas na França.

O convite para participar da exposição surgiu através da empresa Vivemos Arte, que representa vários artistas, e da curadoria Lisandra Miguel. "Também participo do lançamento do livro 'Vivemos Arte' durante a exposição, um catálogo impresso apresentando artistas de vários países e terá lançamento no Brasil ainda este ano".