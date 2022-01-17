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Na França

Artista capixaba vai expor no Museu do Louvre, em Paris

Em abril, Aline Carneiro vai expor duas obras no Salão de Arte Contemporânea "Le Carrousel du Louvre",  espaço subterrâneo do museu que contempla a famosa Pyramide Inverseé
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 16:06

Artista Aline Carneiro
A artista Aline Carneiro vai expor duas telas denominadas "Reconexão" e "Intensidade" Crédito: Divulgação/ Aline Carneiro
Arte capixaba para o mundo conhecer. A artista Aline Carneiro vai participar do  Salão de Arte Contemporânea "Le Carrousel du Louvre", no Museu do Louvre, em Paris (França). O evento reúne artistas de todo o mundo que apresentam seus trabalhos para colecionadores, galerias e admiradores de arte, possibilitando visibilidade internacional e vendas. A exposição, em abril, acontece no Carrousel du Louvre, espaço subterrâneo do museu que contempla a famosa Pyramide Inverseé.
"É a primeira vez que exponho fora do Brasil. A expectativa é imensurável. Esse é um momento único, muito importante para mim, como artista capixaba e brasileira. A oportunidade de ter meu trabalho reconhecido no circuito internacional e reverberar em outras culturas é um sonho e um privilégio", conta.
Aline vai apresentar duas telas (no tamanho de 60 X 70cm) denominadas 'Reconexão' e 'Intensidade'. "Elas representam a mulher que parte em busca de sua origem, autenticidade e se inspira e reconecta com ela mesma em meio à natureza, reencontrando a força feminina que todas carregamos em nós. O poder de ser quem somos com amor, leveza, mistério e intensidade", detalha.

MEMÓRIAS AFETIVAS

"A inspiração para a criação das obras reflete meu encontro comigo mesma após um Acidente Vascular Cerebral (AVC)", conta. Em maio de 2019, aos 39 anos, ela sofreu um leve AVC. Foi a partir desse momento que passou a valorizar ainda mais a vida, se conectando com a espiritualidade e firmando-se como artista. Uma das obras traz uma mulher de cabelos ao vento, ao infinito, trilhando novos caminhos, reconectando-se. Mandalas no corpo que mais parecem asas que abraçam um encontro silencioso de aceitação.
Já a outra obra são mulheres livres, coloridas, independentes e intensas, que transmitem sua força de forma tão peculiar e aceitam suas imperfeições, oscilações, medos e lutos, mesmo que por alguns instantes. As obras estão mantidas em segredo e só serão reveladas na França. 
O convite para participar da exposição surgiu através da empresa Vivemos Arte, que representa vários artistas, e da curadoria Lisandra Miguel. "Também participo do lançamento do livro 'Vivemos Arte' durante a exposição, um catálogo impresso apresentando artistas de vários países e terá lançamento no Brasil ainda este ano". 
Aline está ansiosa para a estreia. "Minha arte tem a intenção de emocionar, encantar e evocar memórias afetivas. Essencialmente feminina, lúdica, colorida e com detalhes. Em sua composição, frequentemente uso formas orgânicas, elementos da natureza e  traços fortes, remetendo muitas vezes ao estilo Art Noveau. A proposta é tocar o coração de forma pura e singela". 

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