BBB 22: Estreia de reality vira um dos assuntos mais comentados do Twitter

Primeira noite do elenco do BBB 22 - sem Jade Picon, Arthur Aguiar e Linn da Quebrada Crédito: Globoplay/Reprodução

A estreia do Big Brother Brasil 22 no noite desta segunda-feira, dia 17, foi um dos assuntos mais comentados do Twitter poucos minutos após o reality começar a ser exibido pela TV Globo.

No período da manhã, o ex-apresentador Tiago Leifert havia usado as redes sociais para desejar sorte para a equipe do programa e dizer que irá acompanhar tudo, mesmo à distância.

"Querida equipe, Tadeu, Big Boss e aqueles que eu não vou marcar para não lotar as DMs pedindo vaga no 23: que seja mais uma temporada complicada e surpreendente e maravilhosa como tem que ser", escreveu no Instagram.

No início do Big Brother Brasil, Tadeu Schmidt começou mostrando vídeos dos 20 participantes, desde a chegada deles à casa até trechos da vida de cada um antes do programa.

Nas redes sociais, os internautas não perdoaram e rechearam a internet de memes sobre o início do reality. "Começou o BBB, pronta pra julgar tudo e todos", e "começou o BB graças a Deus" foram alguns dos comentários postados no Twitter.

começou o bbb, pronta pra julgar tudo e todos pic.twitter.com/3eesfcSJVd — t (@slvameanahi) January 18, 2022

Começou o bbb graças a Deus pic.twitter.com/THxeDlu1hG — Rodrigo (@BigodondelRod) January 18, 2022