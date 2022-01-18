BBB 22: Estreia de reality vira um dos assuntos mais comentados do Twitter

A estreia do Big Brother Brasil 22 no noite desta segunda-feira, dia 17, foi um dos assuntos mais comentados do Twitter poucos minutos após o reality começar a ser exibido pela TV Globo.
No período da manhã, o ex-apresentador Tiago Leifert havia usado as redes sociais para desejar sorte para a equipe do programa e dizer que irá acompanhar tudo, mesmo à distância.
"Querida equipe, Tadeu, Big Boss e aqueles que eu não vou marcar para não lotar as DMs pedindo vaga no 23: que seja mais uma temporada complicada e surpreendente e maravilhosa como tem que ser", escreveu no Instagram.
No início do Big Brother Brasil, Tadeu Schmidt começou mostrando vídeos dos 20 participantes, desde a chegada deles à casa até trechos da vida de cada um antes do programa.
Nas redes sociais, os internautas não perdoaram e rechearam a internet de memes sobre o início do reality. "Começou o BBB, pronta pra julgar tudo e todos", e "começou o BB graças a Deus" foram alguns dos comentários postados no Twitter.