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BBB 22: Estreia de reality vira um dos assuntos mais comentados do Twitter

Termos relacionados ao 'Big Brother Brasil' estão nos 'trending topics' da rede social
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 18 de Janeiro de 2022 às 09:44

Primeira noite do elenco do BBB 22 - sem Jade Picon, Arthur Aguiar e Linn da Quebrada
Primeira noite do elenco do BBB 22 - sem Jade Picon, Arthur Aguiar e Linn da Quebrada Crédito: Globoplay/Reprodução
A estreia do Big Brother Brasil 22 no noite desta segunda-feira, dia 17, foi um dos assuntos mais comentados do Twitter poucos minutos após o reality começar a ser exibido pela TV Globo.
No período da manhã, o ex-apresentador Tiago Leifert havia usado as redes sociais para desejar sorte para a equipe do programa e dizer que irá acompanhar tudo, mesmo à distância.
"Querida equipe, Tadeu, Big Boss e aqueles que eu não vou marcar para não lotar as DMs pedindo vaga no 23: que seja mais uma temporada complicada e surpreendente e maravilhosa como tem que ser", escreveu no Instagram.
No início do Big Brother Brasil, Tadeu Schmidt começou mostrando vídeos dos 20 participantes, desde a chegada deles à casa até trechos da vida de cada um antes do programa.
Nas redes sociais, os internautas não perdoaram e rechearam a internet de memes sobre o início do reality. "Começou o BBB, pronta pra julgar tudo e todos", e "começou o BB graças a Deus" foram alguns dos comentários postados no Twitter.

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