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"BBB 22": Eslovênia e Natália protagonizam primeira DR em menos de 24 horas

Sisters trocaram impressões e resolveram mal-entendido
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Janeiro de 2022 às 09:01

A primeira madrugada do "Big Brother Brasil" (Globo) foi intensa para alguns dos participantes. Em clima de festa, com bebidas alcoólicas e música alta, os brothers e sisters trocaram suas primeiras impressões nesta terça-feira (18).
Eslovênia, 25, e Natália, 22, no caso, já protagonizaram a primeira DR da nova edição. Elas resolveram um mal-entendido envolvendo a escolha dos quartos. Ambas integrantes "Pipoca", as sisters chegaram antes dos participantes do "Camarote", que entraram na casa após a exibição do primeiro programa ao vivo.
Eslovênia e Natália protagonizam primeira DR no
Eslovênia e Natália protagonizam primeira DR no "BBB22" Crédito: Reprodução/Rede Globo
Natália abordou Eslovênia e afirmou ter ficado chateada com a sister. "Achei que você não me queria no quarto. Pensei: 'Pô, ela não quer que eu vou (...) Deve ter me sentido como uma energia estranha", apontou a designer de unhas. "Não sou falsa, não preciso falar pro outro. Falo na sua cara", completou. Ela também pediu desculpas por passar uma "impressão errada".
"Posso falar agora?" interrompeu Eslovênia, que na maioria do tempo escutou o discurso de Natália. "Se você sentiu isso é bom falar... Se em algum momento eu aparentei, não é isso. Eu queria que você ficasse lá sim", rebateu.

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A conversa entre as sisters contou com muitas voltas e interrupções, mas no fim caminhou para um clima ameno. Em certo momento, Vinicius, 23, chegou e descontraiu a situação. Os três acabaram se abraçando e a conversa tomou outro rumo.
Natália e Eslovênia falaram também sobre suas primeiras impressões em relação à Naiara Azevedo, 32. "Estou numa construção sobre ela", disse Eslovênia. "Todo mundo tem algo bom para oferecer e eu estou aqui para me permitir, independente do que ela fez e faz", completou. Natália concordou com a sister.

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