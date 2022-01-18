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BBB 22

BBB 22: Olhar de Rodrigo para Naiara gera repercussão: 'Pegou ranço'

Brother trocou suas primeiras impressões da cantora com participantes
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Janeiro de 2022 às 08:35

Rodrigo troca olhares para Naiara Azevedo e vira assunto na web
Rodrigo troca olhares para Naiara Azevedo e vira assunto na web Crédito: Globoplay/Reprodução
Os olhares de Rodrigo Mussi, 36, para Naiara Azevedo, 32, está sendo um dos principais assuntos dos telespectadores do BBB22 (Globo) na madrugada desta terça-feira (18). A nova edição do programa de reality show mal estreou, e já está rendendo intrigas -dentro e fora da casa.
Após conversar com Eslovênia, 25, sobre suas primeiras impressões da cantora sertaneja, em dado momento da noite o gerente comercial estava próximo da médica Laís, 30, e olhou para Azevedo com cara de poucos amigos.
O momento foi parar nas redes sociais, e tem ganhado repercussão dos internautas. "Ele simplesmente pegou ranço da Naiara Azevedo", escreveu uma pessoa no Twitter.
"A rápida mudança de expressão do Rodrigo quando a Naiara começou a cantar", reparou outro usuário. "Rodrigo praticamente não aguenta mais viver sob o mesmo teto que Naiara Azevedo."
Em conversa com Rodrigo, Eslovênia comentou não ter sentido uma "boa energia" com Naiara Azevedo, mas disse que por isso pretende se aproximar da cantora e dar uma chance para a conhecer melhor.
"Estou numa construção sobre ela", disse a modelo. "Todo mundo tem algo bom para oferecer e eu estou aqui para me permitir, independente do que ela fez e faz", completou.

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