BBB 22: Olhar de Rodrigo para Naiara gera repercussão: 'Pegou ranço'

Rodrigo troca olhares para Naiara Azevedo e vira assunto na web Crédito: Globoplay/Reprodução

Os olhares de Rodrigo Mussi, 36, para Naiara Azevedo, 32, está sendo um dos principais assuntos dos telespectadores do BBB22 (Globo) na madrugada desta terça-feira (18). A nova edição do programa de reality show mal estreou, e já está rendendo intrigas -dentro e fora da casa.

Após conversar com Eslovênia, 25, sobre suas primeiras impressões da cantora sertaneja, em dado momento da noite o gerente comercial estava próximo da médica Laís, 30, e olhou para Azevedo com cara de poucos amigos.

O momento foi parar nas redes sociais, e tem ganhado repercussão dos internautas. "Ele simplesmente pegou ranço da Naiara Azevedo", escreveu uma pessoa no Twitter.

"A rápida mudança de expressão do Rodrigo quando a Naiara começou a cantar", reparou outro usuário. "Rodrigo praticamente não aguenta mais viver sob o mesmo teto que Naiara Azevedo."

Em conversa com Rodrigo, Eslovênia comentou não ter sentido uma "boa energia" com Naiara Azevedo, mas disse que por isso pretende se aproximar da cantora e dar uma chance para a conhecer melhor.

"Estou numa construção sobre ela", disse a modelo. "Todo mundo tem algo bom para oferecer e eu estou aqui para me permitir, independente do que ela fez e faz", completou.

Ranço instalado com sucesso!

Rodrigo praticamente não aguenta mais viver sob o mesmo teto que Naiara Azevedo. #BBB22



pic.twitter.com/kozBPmWxOT — Dantas #BBB22 (@Dantinhas) January 18, 2022

o rodrigo odeia muito a naiara eu to morrendo pic.twitter.com/RSeOZKxf9v — dudu (@boanoitebritto) January 18, 2022

A rápida mudança de expressão do Rodrigo quando a Naiara começou a cantar #BBB22 pic.twitter.com/4KgzCbf92N — Central BBB • #BBB22 (@CentralReaIity) January 18, 2022