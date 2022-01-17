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Tiago Leifert dá dica para quem for votar no BBB 22: 'comece pelas plantas'

Tiago Leifert fez uma publicação em seu Instagram desejando sorte à nova equipe do programa.
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 18:52

Tiago Leifert
O post de Tiago Leifert rendeu reações de colegas e ex-BBBs nos comentários. Crédito: Victor Pollak/Globo
Na manhã do dia da estreia na nova edição do Big Brother Brasil, Tiago Leifert fez uma publicação em seu Instagram desejando sorte à nova equipe do programa.
"Querida equipe, Tadeu, Big Boss e aqueles que eu não vou marcar para não lotar as DMs pedindo vaga no 23: que seja mais uma temporada complicada e surpreendente e maravilhosa como tem que ser", escreveu na legenda do post em que aparece em um dos cenários do programa.
Leifert, que sempre opinou sobre as estratégias do jogo, também deu uma dica aos espectadores: "comece pelas plantas".
O post rendeu reações de colegas e ex-BBBs nos comentários. Tadeu Schmidt, o novo apresentador, e Boninho, diretor de gênero da Globo, agradeceram com corações.
Arthur Picoli, participante da edição do ano passado, opinou: "comecem pelas plantas, os cancelados às vezes podem mudar". Diego Wantowsky, integrante do elenco do BBB 19, também concordou: "verdade, porque no nosso teve planta ficando para o final".

Ex-apresentador quer continuar acompanhando o programa

Um dia após o anúncio dos participantes, Tiago usou seus stories no Instagram para comentar sobre a temporada de 2022. "Gostei muito e acho que vai ser uma excelente temporada", disse em referência à escolha do novo elenco.
Em tom de brincadeira, o ex-apresentador também disse que pensa em voltar para o "passarinho" - o Twitter, rede em que o programa é muito comentado pelos espectadores - "só para xingar todo mundo e reclamar das provas, reclamar do Boninho".
Em setembro do ano passado, após 15 anos na Globo, Tiago Leifert anunciou que não renovaria o contrato com a emissora. A decisão foi tomada por motivos pessoais.

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