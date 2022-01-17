Fernanda Paes Leme é internada após passar mal: "Está tudo bem, estou sendo assistida"

A atriz Fernanda Paes Leme, 38, foi internada em um hospital no domingo (16) com fortes dores na barriga. No Twitter, ela disse que inicialmente a suspeita é que fosse o início de um quadro de apendicite, o que foi descartado pelos médicos na manhã desta segunda (17).

Fernanda Paes Leme passou mal no domingo (16) e foi hospitalizada Crédito: Reprodução/ Instagram

Ela completou que segue hospitalizada para a realização de novos exames. "Está tudo bem, estou sendo assistida", escreveu. Ela afirmou que pensou, em princípio, que fosse cólica menstrual, mas as dores pioraram, ela vomitou e decidiu procurar ajuda médica.

"Meus exames (nesta segunda) foram melhores que ontem, mas seguirei aqui para fazer outros exames chatinhos e tentar descobrir o que houve", acrescentou. Ela também brincou que vai pedir para o namorado filmá-la quando voltar da endoscopia.

Paes Leme faz parte do elenco de uma nova série de comédia brasileira da Netflix. A história gira em torno do assassinato de um excêntrico milionário que convida três famílias para um fim de semana em sua mansão. Todos se tornam suspeitos do assassinato.