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Marido de Tiago Abravanel "liberou" ator para beijar no "BBB 22"

"Mas sem edredom", completa Lígia Abravanel, irmã do ator, em entrevista
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 16:45

O produtor visual Fernando Poli liberou seu marido, o ator e cantor Tiago Abravanel, 34, para beijar na boca durante a sua participação na 22ª edição do "Big Brother Brasil" (Globo), que começa nesta segunda-feira (17).
A informação foi divulgada por Lígia Abravanel, irmã mais velha do brother, que falou sobre o assunto em entrevista ao Space do perfil Muka, no Twitter, na noite deste domingo (16). "O Fê liberou o selinho, mas sem edredom", revelou ela.
Porém, Lígia ainda afirmou que não acredita que seu irmão irá se interessar por algum dos outros participantes da edição. "Acho que ali dentro não tem ninguém que faça o tipo dele, mas o selinho está liberado. Não pode passar disso", completou.
Tiago Abravanel com o marido Fernando Poli
Tiago Abravanel com o marido Fernando Poli Crédito: Thiago Duran/AgNews
Além disso, a irmã do artista ainda disse que ele é crítico do presidente Jair Bolsonaro (PL) e que pretende aproveitar o alcance do "BBB" para levantar pautas LGBTQIA+ e debater a gordofobia. Ela ainda revela que um dos objetivos do artista é vencer uma prova de resistência. "Ele sabe que as pessoas vão duvidar dele por ele ser gordo", completa Lígia.
Por fim, ela ainda revela que a maior preocupação do cantor é sua mãe, Cíntia Abravanel. "Ela é muito apegada a ele. Ela é brava! O Tiago chegou a perguntar se a gente não podia colocá-la num navio sem internet por quatro meses", disse a irmã.

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Com sua entrada no reality, sua tia, a apresentadora Patrícia Abravanel, 44, já declarou torcida para o sobrinho. Ela publicou na sexta (15) uma foto de Tiago em seu Instagram anunciado a hashtag "team Abrava".
"Não acredito! Que corajoso! Nunca assisti a um 'BBB' agora vou ter que assistir! Não sei nem que dia passa. Que coragem! Imagina o frio na barriga dele! Meu Deus!", começou ela. "Vou estar na torcida e tentar acompanhar! Abrava Takes 'BBB'! Certeza que o Brasil vai se apaixonar ainda mais por você! Vai em frente", completou a apresentadora.

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