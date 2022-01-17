Rede Globo bateu o martelo: "BBB 22" não terá plateia

Após o aumento recente de números de casos de Covid-19 no Brasil, por conta do avanço da variante Ômicron - incluindo a infecção de três participantes do programa - a Rede Globo bateu o martelo: por enquanto, o "BBB 22" não terá plateia.
Segundo o portal UOL, uma das primeiras medidas da direção do "BBB" foi manter as eliminações do reality sem a presença de familiares e plateia. A ideia inicial do "BBB 22" previa uma possibilidade de encontro dos eliminados com as famílias e amigos, mas o plano logo foi descartado. Aliás, todos os participantes, conforme já divulgado pela Globo, precisam estar devidamente vacinados.
Por meio de nota, a emissora carioca informou os protocolos de segurança que devem ser tomados. "Como parte dos protocolos de segurança do programa, que são aprimorados constantemente, estão também a suspensão, por tempo indeterminado, de plateia e da presença de familiares e amigos em dias de eliminação, higienização rigorosa de qualquer produto que entra na casa, monitoramento de todas as pessoas que têm acesso - já extremamente restrito - não apenas à casa, como também aos locais de trabalho do programa, equipes reduzidas, uso obrigatório de máscara, testes recorrentes e manutenção do já convencional acompanhamento médico 24 horas dos participantes do 'BBB'", destaca.
A Globo decidiu que apenas os funcionários indispensáveis devem estar no dia a dia nos Estúdios Globo, trabalhando presencialmente. Todos os prestadores que puderem trabalhar em casa serão liberados. Um modelo híbrido é estudado.
Ainda de acordo com o UOL, os participantes, que entram hoje na "casa mais vigiada do Brasil", passaram por diversos testes antes do confinamento. Eles não tiveram contato com pessoas que não estivessem previamente testadas, e, para criarem conteúdos no hotel, receberam câmeras, evitando a exposição com profissionais de filmagem.