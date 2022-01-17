Rede Globo bateu o martelo: "BBB 22" não terá plateia

Morador de Vila Velha, o velocista Paulo André é um dos integrantes do grupo "Camarote" do "BBB 22" Crédito: Reprodução Instagram @iampauloandre

Após o aumento recente de números de casos de Covid-19 no Brasil, por conta do avanço da variante Ômicron - incluindo a infecção de três participantes do programa - a Rede Globo bateu o martelo: por enquanto, o "BBB 22" não terá plateia.

Segundo o portal UOL, uma das primeiras medidas da direção do "BBB" foi manter as eliminações do reality sem a presença de familiares e plateia. A ideia inicial do "BBB 22" previa uma possibilidade de encontro dos eliminados com as famílias e amigos, mas o plano logo foi descartado. Aliás, todos os participantes, conforme já divulgado pela Globo, precisam estar devidamente vacinados.

Por meio de nota, a emissora carioca informou os protocolos de segurança que devem ser tomados. "Como parte dos protocolos de segurança do programa, que são aprimorados constantemente, estão também a suspensão, por tempo indeterminado, de plateia e da presença de familiares e amigos em dias de eliminação, higienização rigorosa de qualquer produto que entra na casa, monitoramento de todas as pessoas que têm acesso - já extremamente restrito - não apenas à casa, como também aos locais de trabalho do programa, equipes reduzidas, uso obrigatório de máscara, testes recorrentes e manutenção do já convencional acompanhamento médico 24 horas dos participantes do 'BBB'", destaca.

A Globo decidiu que apenas os funcionários indispensáveis devem estar no dia a dia nos Estúdios Globo, trabalhando presencialmente. Todos os prestadores que puderem trabalhar em casa serão liberados. Um modelo híbrido é estudado.