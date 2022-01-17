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Tiago Leifert recomenda ao público eliminar "plantas" primeiro do "BBB 22"

Ex-apresentador deseja "temporada complicada, surpreendente e maravilhosa"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 11:12

Tiago Leifert
BBB 22: Tiago Leifert recomenda o público eliminar 'plantas' primeiro Crédito: Victor Pollak/Globo
Fora do comando do Big Brother Brasil 22 pela primeira vez desde 2017, Tiago Leifert, 41, desejou à equipe do reality e ao novo apresentador, Tadeu Schmidt, uma "temporada complicada, surpreendente e maravilhosa como tem que ser."
Em publicação no Instagram, Leifert também disse que está com o coração com eles e deu uma recomendação aos telespectadores do BBB 22: votar primeiro nas plantas, como são chamados participantes que não movimentam o jogo.
"[...] Que seja mais uma temporada complicada e surpreendente e maravilhosa como tem que ser. Estou aqui mas com o coração aí com vocês sempre! E a você que vai assistir e votar, lembre-se: comece pelas plantas", escreveu.
A 22ª edição do programa começa nesta segunda (17). Os 20 concorrentes ao prêmio de R$ 1,5 milhão foram divulgados na sexta (14) e muitas polêmicas já movimentam as redes sociais.
Confirmada na atração, Naiara Azevedo foi alvo de críticas da família de Marília Mendonça, que morreu em um acidente aéreo em novembro do ano passado. João Gustavo, irmão da cantora, disse que não vai aceitar ninguém se promovendo usando o nome da irmã.
Isso porque, antes de entrar no reality, Naiara anunciou que lançaria uma música gravada com Marília. Após a polêmica, a equipe da participante do BBB afirmou que pode não lançar a música "50 por Cento".
"Tudo foi sempre feito dentre os trâmites legais. Mas em respeito à família de Marília, e se for da vontade deles não quererem esse lançamento, iremos entender e não lançar a canção", afirmou a equipe de Naiara em nota publicada no Twitter. "E fica aqui frisado, novamente, toda admiração e respeito que sempre existiu entre as artistas", completou.

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