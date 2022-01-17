Narcisa viraliza ao ficar confusa com imitação de Maria Beltrão de Chewbacca em live

'O que é isso? É judeu', indaga socialite; veja o vídeo
Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 11:02

Narcisa viraliza ao ficar confusa com imitação de Maria Beltrão Crédito: Bruno Poletti (F)/Folhapress
A socialite Narcisa Tamborindeguy, 56, voltou a viralizar nas redes sociais. Desta vez foi durante live com a apresentadora Maria Beltrão, da Globonews, na sexta (14). Em certo momento da conversa, a jornalista disse que iria imitar o Chewbacca, personagem do Star Wars, porque os espectadores estavam pedindo.
Beltrão jogou todo o cabelo para a frente do rosto e colocou os óculos por cima dos fios. "Uau. Show, você é linda. Adorei. O que é isso?", questionou Narcisa. "Quando eu não estou com paciência para as minhas amigas, eu converso com elas de Chewbacca", disse a jornalista.
Mas Narcisa seguiu confusa: "O que é isso? É judeu?". "Chewbacca é aquele personagem do Star Wars, Narcisa, aquele macacão", respondeu Beltrão.
O diálogo inusitado logo virou assunto nas redes sociais. "Eu estou rindo disso igual carro velho engasgado já.... Narcisa é muito ícone. Aí encontra com Maria Beltrão: única live possível em 2022", comentou uma internauta no Twitter.
"Gente, eu já assisti mais de 20 vezes o vídeo da Maria Beltrão com a Narcisa. Que coisa maravilhosa!!! Puro suco do entretenimento", escreveu outra.
"Maria Beltrão maravilhosa e ainda por cima é Star Wars fandom! May the Force be with you!", afirmou outro perfil.
Narcisa Tamborindeguy tem feito sucesso na internet com seus bordões que viraram meme. Além do mais antigo e conhecido deles, "Ai, que loucura", ela viralizou em 2021 com o "travou, Maitê". Neste início de ano, voltou a chamar a atenção nas redes ao dizer "ai, que picão" ao se referir ao topo de uma montanha em Fernando de Noronha, onde ela passou o Réveillon.
"Em Noronha, o pico que existe lá é enorme, ou parece ser pelo fato de conseguirmos chegar perto. Por isso chamei ele no aumentativo: Picão!", disse ela em entrevista ao jornal Extra. "Que meus memes caem no gosto popular, isso eu sei e amo. Não sou fingida, e os brasileiros me amam por isso. Não é à toa que bati a marca de 1 milhão de seguidores", acrescentou.

