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BBB 22: Internautas comparam Naiara Azevedo com Karol Conká

Cantora também foi assunto entre os próprios integrantes do reality
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Janeiro de 2022 às 08:51

Naiara Azevedo é uma das participantes do BBB 22
Naiara Azevedo é uma das participantes do BBB 22 Crédito: Globoplay/Reprodução
Naiara Azevedo, 32, não está agradando grande parcela dos internautas e telespectadores do BBB22 (Globo). A cantora sertaneja está em alta nas redes sociais e muitos comentários a comparam com Karol Conká, protagonista da edição anterior -dona da maior rejeição já vista no reality show, com 99,17% dos votos.
Assim como os demais participantes do Camarote, Azevedo entrou Big Brother Brasil apenas na noite desta segunda-feira (17), no final da transmissão do programa ao vivo. Já os integrantes até então anônimos, do grupo Pipoca, passaram pela porta da casa mais vigiada do Brasil no período da tarde.
Mesmo com pouco tempo na casa a sertaneja já foi assunto em rodinhas de conversas de Eslovênia e Natália, Laís, Rodrigo, e Bárbara. A aproximação de Naiara Azevedo e Vinicius foi também notada pelos internautas. "Não senti uma energia boa vindo dela", afirmou Eslovênia.
Nas redes sociais não tem sido diferente. "Karol Conká passando a coroa de mais nova cancelada do BBB para Naiara Azevedo", escreveu um internauta no Twitter. "Naiara Azevedo já chegou dando orgulho pra mamacita", digitou outro usuário.

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