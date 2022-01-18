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BBB 22

Maíra Cardi 'sentiu' que Arthur era um dos participantes com Covid

Influenciadora preparou torcida e ficou 'arrasada' por não ver o marido
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Janeiro de 2022 às 08:41

Maíra Cardi comenta ausência de Arthur Aguiar
Maíra Cardi comenta ausência de Arthur Aguiar Crédito: Instagram/Reprodução
Maíra Cardi, 38, ficou decepcionada com a ausência do marido, Arthur Aguiar, 32, na estreia do Big Brother Brasil 2022 (Globo) nesta segunda-feira (17). Confirmado para o reality show -como Camarote- o cantor recebeu diagnóstico positivo para a Covid-19, e ficará de fora dos primeiros dias do programa, permanecendo em isolamento em um hotel no Rio de Janeiro (RJ).
A influenciadora e empresária, com quem Aguiar tem uma filha, Sophia, 2, ficou sabendo da notícia através da televisão. Após confirmar que três participantes haviam recebido o diagnóstico, a Globo só divulgou os nomes durante a exibição do programa ao vivo. Jade Picon, 20, e Linn da Quebrada, 31, também seguem em quarentena.
Sem saber que o marido não entraria hoje na casa, Maíra Cardi se reuniu com amigos e familiares para acompanhar o BBB. Com camisetas e almofadas personalizadas com a hashtag "#TeamArthur", Cardi comentou sobre as expectativas de ver o marido.
"Tô arrasada. A gente se arrumou, fizemos camisetas, almofadas, copos, estou arrasada e não posso negar. Não vou fingir que está tudo bem, não está. Achei que ia maratonar a madrugada, tá? Eu no fundo senti que ele era um dos 'covidados'. Aqui em casa a galera toda pegou Covid, menos eu, graças a Deus", afirmou.
Em nota enviada à imprensa, a Globo afirmou que todos os participantes estão vacinados contra a Covid-19, e que isso foi um pré-requisito para participar do programa. Ainda segundo a emissora, os três participantes vão entrar no confinamento assim que receberem diagnóstico negativo para a doença.
A data ainda é incerta, mas a previsão é que isso aconteça nesta semana. Maíra Cardi citou que a entrada de Arthur Aguiar acontecerá na próxima quinta-feira (20), mas não foi confirmado.

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