O Brasil que transforma pessoas

Normalmente abordamos neste espaço os desafios para o desenvolvimento do Brasil, citando gargalos na infraestrutura, no capital humano ou no ambiente institucional. Costumamos citar experiências bem-sucedidas em outros países ou mesmo aqui, no Espírito Santo, que é uma referência em gestão fiscal, atração de investimentos e indicadores sociais.





Hoje, contudo, vamos falar de iniciativas que mostram como o setor privado e a sociedade civil têm conseguido produzir resultados onde, muitas vezes, o Estado brasileiro permanece preso à burocracia, ao assistencialismo e à baixa capacidade de execução.





Desenvolvimento costuma ser associado a grandes obras, investimentos industriais, inovação tecnológica ou reformas econômicas. Tudo isso é fundamental, mas existe também uma infraestrutura menos visível, igualmente importante para o futuro de um país: a capacidade de formar pessoas.