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Renata Rasseli

Instituto Água Viva celebra 10 anos com jantar para empresários em Vitória

O evento, exclusivo para empresários e lideranças, não foi apenas uma celebração, mas uma jornada imersiva intitulada 10 Anos de Futuro, desenhada para conectar a força produtiva do Espírito Santo à realidade e à transformação do semiárido nordestino.

Publicado em 07 de Abril de 2026 às 03:47

Publicado em 

07 abr 2026 às 03:47
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Antônio Torres, Carlinston Lima, Francisco Torres e Maycow Torres
Antônio Torres, Carlinston Lima, Francisco Torres e Maycow Torres: na celebração de 10 Instituto Água Viva, braço social do Grupo Fortlev Higor Lizaldo

O Instituto Água Viva (IAV), braço social do Grupo Fortlev, realizou na Le Buffet Master, em Vitória, um jantar comemorativo pelos seus 10 anos de fundação. O evento, exclusivo para empresários e lideranças, não foi apenas uma celebração, mas uma jornada imersiva intitulada 10 Anos de Futuro, desenhada para conectar a força produtiva do Espírito Santo à realidade e à transformação do semiárido nordestino.


A programação incluiu a apresentação de resultados de uma década de atuação no sertão nordestino, na Bahia, Piauí, Paraíba e Pernambuco. Os fundadores do Instituto, Antônio Torres e Francisco Torres, junto ao presidente do Instituto, Carlinston Lima, compartilharam a visão que transformou uma iniciativa capixaba em uma das organizações sociais mais eficientes do país.  Confira as fotos de Higor Lizaldo. 

Aniversário

Francisco, Dimitri e Priscila Moura celebrando a vida das Potter Heads Beatriz e Maria, no cerimonial The Garden.
Francisco, Dimitri e Priscila Moura celebraram a vida das Potter Heads Beatriz e Maria, no cerimonial The Garden, em Vitória Ana Paula Germano

Economia e prosperidade


A CEO do Grupo Lamoia, Clécia Dias, é a palestrante confirmada para a primeira edição do Fórum IBEF Academy, que acontece no dia 9 de abril, com o tema Economia e Prosperidade. Com mais de 20 anos de experiência em Finanças, Controladoria, FP&A e Gestão Contábil e Administração, atuando com multinacionais e nacionais de grande porte, Clécia irá compartilhar projetos que liderou com foco em gestão da mudança e falar um pouco dos desafios e do que tem sido feito no Grupo Lamoia, uma das maiores indústrias de sobremesas geladas do Brasil, responsável por marcas como Paletitas, Luigi, Natuca e Icream.

Cinema 

Festival de Cinema de Vitória acaba de fazer história ao bater seu próprio recorde de participação: 1.697 obras inscritas, reafirmando a força da produção audiovisual do país. Foram 1386 curtas-metragens, 245 longas e 66 videoclipes.



Show


Abril ganha ritmo com shows que reúnem nomes que atravessam gerações e estilos musicais. Na sexta-feira (10), Matogrosso & Mathias celebram cinco décadas de carreira; no dia 19, Dino Fonseca revisita clássicos internacionais; no dia 24, o Revisiting Creedence revive hits históricos; no dia 25, Danilo Gentili leva humor ao palco; e, no dia 30, Paulo Vieira e Felipe Frazão reúnem líderes em imersão estratégica. Já no dia 2 de maio, a banda Geriatricus mistura rock e humor em apresentação vibrante, no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória.



No Palácio Anchieta

A escritora, acadêmica e colunista social Claudia Louzada foi recebida pela primeira-dama Maria Virgínia Casagrande
A escritora, acadêmica e colunista social Claudia Louzada foi recebida pela então primeira-dama Maria Virgínia Casagrande para um chá da tarde no Palácio Anchieta. Na ocasião, Claudia presenteou a anfitriã com o livro Bicentenário de Dom Pedro II – Uma homenagem ao Imperador, do qual é coautora, obra que passa a integrar o acervo cultural da biblioteca do Palácio Anchieta.  Marielli Soares

Prêmio

Maycon Oliveira, diretor de Marketing e Vendas Digitais da MedSênior
Maycon Oliveira, diretor de Marketing e Vendas Digitais da MedSênior, foi reconhecido entre os TOP 50 Executivos do Brasil na categoria Vendas e Marketing, na edição 2026 do 7th Experience. A presença no ranking evidencia sua atuação estratégica na transformação do posicionamento da marca, com a consolidação da MedSênior como referência em longevidade, a criação do ecossistema “Bem Envelhecer” e a expressiva evolução dos canais digitais, que registraram crescimento de 135%
 Arquivo pessoal

Palestra

Pereira Amorim, Rubia Zanelato, Ellen Cordeiro e Thaís Moreira em palestra empresarial sobre como acelerar as vendas e construir renda passiva.
Pereira Amorim, Rubia Zanelato, Ellen Cordeiro e Thaís Moreira em palestra empresarial sobre como acelerar as vendas e construir renda passiva. Divulgação

Portela's Festival

O trio Cecília, Fábio e Espedito Portela nasceu em maio e vão celebrar os seus aniversários de 5, 40 e 75, respectivamente, com festão no dia 9 de maio, no Oásis, em Vitória. Estaremos lá!

Parabéns pra você! 

Quem aniversaria nesta terça-feira (07) é Lucas Rezende, diretor da LR Comunicação. Ele antecipou as comemorações embarcando para dias de sol e descanso no vilarejo de Atins, nos Lençóis Maranhenses. De volta à Vitória, está assinando a assessoria de imprensa e relações públicas da Festa da Penha.  


Vernissage

A presidente do Instituto Modus Vivendi, Erika Kunkel, convida para coquetel nesta quinta-feira (9), às 15h30, no Centro Interpretativo Aldeia de Reis Magos, para marcar a abertura da exposição “Através da Janela, além da paisagem”, da artista plástica Ângela Gomes

Com curadoria da historiadora de arte, doutora e professora da Ufes, Almerinda Lopes, a exposição celebra os 50 anos de perseverança da artista ao seu ofício. 

Livro

O capixaba Rafael Monteiro, psicólogo forense, conquista o 1º lugar na Amazon com o livro“Órfãos de Pais Vivos”, reunindo na obra sua experiência direta em casos de família e violência. O resultado é um conteúdo denso, porém acessível, que eleva o nível da discussão sobre negligência emocional de crianças e adolescentes e suas consequências.

Fé e devoção

Padroeira do Espírito Santo, Nossa Senhora da Penha é uma das maiores expressões de fé do povo capixaba. Os cineastas Roberta Fernandes e Rodrigo Cerqueira retrataram essa devoção no filme “Maria, essa fé que me leva”, que terá sua pré-estreia nesta quarta-feira (08), às 19h, em frente à Igreja do Rosário, dentro da programação da Festa da Penha 2026. 

No Rio

O casal de empresários Carol e Ricardo Lobato ganharam o prêmio de maior crescimento no Cluster A de franquias
O casal de empresários Carol e Ricardo Lobato ganharam o prêmio de maior crescimento no Cluster A de franquias para a Reserva do Shopping Vila Velha, durante a recente covenção de Verão 2027 da marca, no Rio de Janeiro. No clique, eles estão entre Rômulo Dias, Fábio Miliet, Juliana Almeida, Jhonne Araujo e Neto Andretta, do time nacional da Reserva. Arquivo pessoal

Veja Também 

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The Store e Geórgia Mendonça lançam collab de moda e arte em Vitória

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"O Eu Sou a História será um selo capixaba", dizem Toninho Boechat e Márcio Rodrigues

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Artista Milena Almeida apresenta exposição “Coração é Território” no Sesi

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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