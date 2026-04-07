Instituto Água Viva celebra 10 anos com jantar para empresários em Vitória

Portela's Festival



O trio Cecília, Fábio e Espedito Portela nasceu em maio e vão celebrar os seus aniversários de 5, 40 e 75, respectivamente, com festão no dia 9 de maio, no Oásis, em Vitória. Estaremos lá!



Parabéns pra você!



Quem aniversaria nesta terça-feira (07) é Lucas Rezende, diretor da LR Comunicação. Ele antecipou as comemorações embarcando para dias de sol e descanso no vilarejo de Atins, nos Lençóis Maranhenses. De volta à Vitória, está assinando a assessoria de imprensa e relações públicas da Festa da Penha.







Vernissage



A presidente do Instituto Modus Vivendi, Erika Kunkel, convida para coquetel nesta quinta-feira (9), às 15h30, no Centro Interpretativo Aldeia de Reis Magos, para marcar a abertura da exposição “Através da Janela, além da paisagem”, da artista plástica Ângela Gomes.

Com curadoria da historiadora de arte, doutora e professora da Ufes, Almerinda Lopes, a exposição celebra os 50 anos de perseverança da artista ao seu ofício.



Livro



O capixaba Rafael Monteiro, psicólogo forense, conquista o 1º lugar na Amazon com o livro“Órfãos de Pais Vivos”, reunindo na obra sua experiência direta em casos de família e violência. O resultado é um conteúdo denso, porém acessível, que eleva o nível da discussão sobre negligência emocional de crianças e adolescentes e suas consequências.





Fé e devoção



Padroeira do Espírito Santo, Nossa Senhora da Penha é uma das maiores expressões de fé do povo capixaba. Os cineastas Roberta Fernandes e Rodrigo Cerqueira retrataram essa devoção no filme “Maria, essa fé que me leva”, que terá sua pré-estreia nesta quarta-feira (08), às 19h, em frente à Igreja do Rosário, dentro da programação da Festa da Penha 2026.