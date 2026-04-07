Instituto Água Viva celebra 10 anos com jantar para empresários em Vitória

O Instituto Água Viva (IAV), braço social do Grupo Fortlev, realizou na Le Buffet Master, em Vitória, um jantar comemorativo pelos seus 10 anos de fundação. O evento, exclusivo para empresários e lideranças, não foi apenas uma celebração, mas uma jornada imersiva intitulada 10 Anos de Futuro, desenhada para conectar a força produtiva do Espírito Santo à realidade e à transformação do semiárido nordestino.
A programação incluiu a apresentação de resultados de uma década de atuação no sertão nordestino, na Bahia, Piauí, Paraíba e Pernambuco. Os fundadores do Instituto, Antônio Torres e Francisco Torres, junto ao presidente do Instituto, Carlinston Lima, compartilharam a visão que transformou uma iniciativa capixaba em uma das organizações sociais mais eficientes do país. Confira as fotos de Higor Lizaldo.
Aniversário
Economia e prosperidade
A CEO do Grupo Lamoia, Clécia Dias, é a palestrante confirmada para a primeira edição do Fórum IBEF Academy, que acontece no dia 9 de abril, com o tema Economia e Prosperidade. Com mais de 20 anos de experiência em Finanças, Controladoria, FP&A e Gestão Contábil e Administração, atuando com multinacionais e nacionais de grande porte, Clécia irá compartilhar projetos que liderou com foco em gestão da mudança e falar um pouco dos desafios e do que tem sido feito no Grupo Lamoia, uma das maiores indústrias de sobremesas geladas do Brasil, responsável por marcas como Paletitas, Luigi, Natuca e Icream.
Cinema
O Festival de Cinema de Vitória acaba de fazer história ao bater seu próprio recorde de participação: 1.697 obras inscritas, reafirmando a força da produção audiovisual do país. Foram 1386 curtas-metragens, 245 longas e 66 videoclipes.
Show
Abril ganha ritmo com shows que reúnem nomes que atravessam gerações e estilos musicais. Na sexta-feira (10), Matogrosso & Mathias celebram cinco décadas de carreira; no dia 19, Dino Fonseca revisita clássicos internacionais; no dia 24, o Revisiting Creedence revive hits históricos; no dia 25, Danilo Gentili leva humor ao palco; e, no dia 30, Paulo Vieira e Felipe Frazão reúnem líderes em imersão estratégica. Já no dia 2 de maio, a banda Geriatricus mistura rock e humor em apresentação vibrante, no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória.
No Palácio Anchieta
Prêmio
Palestra
Portela's Festival
O trio Cecília, Fábio e Espedito Portela nasceu em maio e vão celebrar os seus aniversários de 5, 40 e 75, respectivamente, com festão no dia 9 de maio, no Oásis, em Vitória. Estaremos lá!
Parabéns pra você!
Quem aniversaria nesta terça-feira (07) é Lucas Rezende, diretor da LR Comunicação. Ele antecipou as comemorações embarcando para dias de sol e descanso no vilarejo de Atins, nos Lençóis Maranhenses. De volta à Vitória, está assinando a assessoria de imprensa e relações públicas da Festa da Penha.
Vernissage
A presidente do Instituto Modus Vivendi, Erika Kunkel, convida para coquetel nesta quinta-feira (9), às 15h30, no Centro Interpretativo Aldeia de Reis Magos, para marcar a abertura da exposição “Através da Janela, além da paisagem”, da artista plástica Ângela Gomes.
Com curadoria da historiadora de arte, doutora e professora da Ufes, Almerinda Lopes, a exposição celebra os 50 anos de perseverança da artista ao seu ofício.
Livro
O capixaba Rafael Monteiro, psicólogo forense, conquista o 1º lugar na Amazon com o livro“Órfãos de Pais Vivos”, reunindo na obra sua experiência direta em casos de família e violência. O resultado é um conteúdo denso, porém acessível, que eleva o nível da discussão sobre negligência emocional de crianças e adolescentes e suas consequências.
Fé e devoção
Padroeira do Espírito Santo, Nossa Senhora da Penha é uma das maiores expressões de fé do povo capixaba. Os cineastas Roberta Fernandes e Rodrigo Cerqueira retrataram essa devoção no filme “Maria, essa fé que me leva”, que terá sua pré-estreia nesta quarta-feira (08), às 19h, em frente à Igreja do Rosário, dentro da programação da Festa da Penha 2026.
No Rio