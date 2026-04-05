"O Eu Sou a História será um selo capixaba", dizem Toninho Boechat e Márcio Rodrigues

Vem aí o “Eu Sou a História”, um evento que nasce com a proposta de celebrar memórias, ritmos e artistas que marcaram gerações, organizado pela Aquarius Produções, em parceria com a BOOA Produções. Em sua primeira edição, que acontece no dia 2 de maio, no Parque da Prainha, em Vila Velha, a festa chega com um formato inédito no Espírito Santo: dois palcos – o Palco História e o Palco Arlindo Cruz (360º).
À frente da Aquarius, estão os empresários Toninho Boechat e Márcio Rodrigues, convidados do quadro RR Entrevista deste domingo (05). Sobre a receita para entregar um evento grandioso, Toninho e Marcinho foram unânimes. "Só Deus garante o sucesso do evento. O que a gente faz é contornar as eventualidades, como chuva, garantir conforto, logística e infraestrutura para que o convidado aproveite a experiência. No mais, não existe uma receita pronta", dizem.
Com sete horas de programação, o evento aposta na fusão entre talentos nacionais e locais, reforçando seu compromisso em valorizar diferentes narrativas musicais. Nesta estreia dedicada ao samba e ao pagode, a festa reúne três gigantes do gênero: Thiaguinho, Sorriso Maroto e Revelação, cada um com show completo, relembrando hits, fases marcantes e momentos que construíram suas trajetórias. O grupo Pele Morena também está confirmado.
Mais do que uma maratona de shows, “Eu Sou a História” nasce como um projeto eclético e multifacetado. A cada edição, o evento poderá explorar um universo musical diferente, do rock ao axé, passando por pop, trap ou qualquer outro ritmo que ajude a contar histórias, conectar gerações e celebrar a cultura brasileira.
“Vamos apresentar um encontro inesquecível, daqueles que ficam na memória. As atrações foram escolhidas a dedo não apenas pelo peso que elas representam para a música nacional, mas também pela identificação com o público capixaba e com a história da Aquarius Produções”, declaram Toninho e Marcinho.
A estreia do projeto também marca uma data especial: os 10 anos da Aquarius Produções, celebrados com um evento que reforça o papel da empresa como referência no entretenimento capixaba. Ao longo de sua trajetória, a produtora esteve à frente da produção local de grandes projetos nacionais, como o Sorriso As Antigas, com Sorriso Maroto, Baile do Nêgo Véio, com Alexandre Pires; Tardezinha, com Thiaguinho, Festival Me Leva; além de eventos próprios como o Verão de Booa, Vozes e o Drop It.
Os ingressos para o “Eu Sou a História” estão à venda no site da Zig.tickets.