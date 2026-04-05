"O Eu Sou a História será um selo capixaba", dizem Toninho Boechat e Márcio Rodrigues

Vem aí o “Eu Sou a História”, um evento que nasce com a proposta de celebrar memórias, ritmos e artistas que marcaram gerações, organizado pela Aquarius Produções, em parceria com a BOOA Produções. Em sua primeira edição, que acontece no dia 2 de maio, no Parque da Prainha, em Vila Velha, a festa chega com um formato inédito no Espírito Santo: dois palcos – o Palco História e o Palco Arlindo Cruz (360º).





À frente da Aquarius, estão os empresários Toninho Boechat e Márcio Rodrigues, convidados do quadro RR Entrevista deste domingo (05). Sobre a receita para entregar um evento grandioso, Toninho e Marcinho foram unânimes. "Só Deus garante o sucesso do evento. O que a gente faz é contornar as eventualidades, como chuva, garantir conforto, logística e infraestrutura para que o convidado aproveite a experiência. No mais, não existe uma receita pronta", dizem.

Com sete horas de programação, o evento aposta na fusão entre talentos nacionais e locais, reforçando seu compromisso em valorizar diferentes narrativas musicais. Nesta estreia dedicada ao samba e ao pagode, a festa reúne três gigantes do gênero: Thiaguinho, Sorriso Maroto e Revelação, cada um com show completo, relembrando hits, fases marcantes e momentos que construíram suas trajetórias. O grupo Pele Morena também está confirmado.

Mais do que uma maratona de shows, “Eu Sou a História” nasce como um projeto eclético e multifacetado. A cada edição, o evento poderá explorar um universo musical diferente, do rock ao axé, passando por pop, trap ou qualquer outro ritmo que ajude a contar histórias, conectar gerações e celebrar a cultura brasileira.