  • Renata Rasseli
    Colunista social

    A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

"O ES ganhará o maior circuito jesuítico do Brasil", diz Erika Kunkel

Vitória
Publicado em 08/03/2026 às 04h00
Erika Kunkel e Renata Rasseli

Renata Rasseli entrevista Erika Kunkel, presidente do Instituto Modus Vivendi, no Dia Internacional da Mulher (08). Crédito: Fernando Madeira

À frente do  Instituto Modus Vivendi de Desenvolvimento Social, Cultural e Ambiental, que atua na preservação, valorização e revitalização do patrimônio histórico, cultural e artístico no Espírito Santo e em outras regiões do Brasi, Erika Kunkel Varejão pensou em ser musicista, estudou História e foi empresária da sua filha, a cantora e apresentadora de TV  Aeillen, de 2022 a 2015. 

Mas sua paixão pelo restauro começou ainda menina, em Baixo Guandu, sua terra natal. "Eu nasci e fui criada no cinema da minha família, em Baixo Guandu, meu pai era um alemão muito culto e sempre me ensinou muito sobre arte, me inspirou", diz Erika, a entrevistada deste domingo (08), Dia Internacional da Mulher. A gestora cultural concedeu a entrevista (vídeo abaixo), no Theatro Carlos Gomes, sua última entrega restaurada para o Espírito Santo. 

VEM AÍ! 

Mas seus projetos não param. Ainda neste ano, ela entregará o restauro e museologia do Centro de Interpretação da Fazenda de Araçatiba, em Viana, que fará parte de um outro grande projeto: o Roteiro Jesuítico do Espírito Santo e  será o mais completo do Brasil. Além de ajudar a preservar a memória capixaba, o roteiro fomentará o desenvolvimento da região e impulsionará o turismo. "Com 137 quilômetros de extensão, o Roteiro Jesuítico está sendo inteiramente restaurado para destacar a presença dos jesuítas em solo capixaba".

"O projeto permitirá resgatar e preservar a rica história dos religiosos que chegaram aqui na época do Brasil Colônia. O roteiro inclui o Centro de Interpretação de São José de Anchieta, o Centro de Interpretação da Aldeia de Reis Magos, o Centro de Interpretação da Fazenda de Araçatiba, que será entregue neste ano, e o Palácio Anchieta. Localizados em meio às belezas naturais da zona rural e das praias capixabas, Anchieta, Reis Magos e Araçatiba têm condições de receber turistas do Brasil e do exterior com excelência."

Erika Kunkel, presidente do Instituto Modus Vivendi

Casada com o empresário Edmilson Varejão, é mãe de  Edmilson, Aeileen e Emily, e avó da Eva e do Enrico.  Mulher de fé e católica, Erika diz que "coloca Deus nos seus caminhos e nos seus projetos". 

+ PROJETOS RELEVANTES

  • Theatro Carlos Gomes (Vitória): Ela esteve à frente da participação do Instituto Modus Vivendi no projeto de restauro e readequação do Theatro Carlos Gomes em Vitória, que buscou preservar o teatro histórico enquanto o adequava a usos culturais contemporâneos. Erika destaca a importância do teatro como patrimônio da memória afetiva e cultural da população capixaba.
  • Restauro da Igreja e Centro de Interpretação da Aldeia dos Reis Magos (Serra): Erika também liderou o trabalho de restauração da Igreja e Residência dos Reis Magos, em Nova Almeida (Serra), transformando parte do complexo em um Centro de Interpretação cultural e museológico. Esse projeto visa preservar um dos monumentos mais antigos do Estado e ampliar o acesso da comunidade à história local.
  • Restauro e museologia do Centro de Interpretação da Fazenda de Araçatiba, em Viana, que está em fase final e deve ser entregue em maio de 2026.
  • Restauro da Sacristia do Convento da Penha.
  • Restauro do Palácio Anchieta
  • Restaurante da Igreja Nossa Senhora do Rosário, a igreja mais antiga em funcionamento, na Prainha, em Vila Velha
  • Restauro dos vitrais da Catedral Metropolitana de Vitória.
  • Restauro e readequação do Santuário Nacional José de Anchieta, que inclui o Centro de Intrepretação de São José de Anchieta.
  • Exposições e arte:  Além de restaurações, o Instituto -  sob a presidência de Erika -  apoia exposições e projetos artísticos que fortalecem a cena cultural local. 

Erika Kunkel na agenda cultural do ES

Erika Kunkel com as filhas Emily e Ayleen Varejão, e a neta Eva.
Erika Kunkel com as filhas Emily e Ayleen Varejão, e a neta Eva. Cacá Lima
Andrés Côrtes, Erika Kunkel e Edson Barbosa
Andrés Côrtes, Erika Kunkel e Edson Barbosa. Mônica Zorzanelli
Edson Barbosa, Erika Kunkel, Renato Casagrande, Virginia Casagrande, Fabricio Noronha, Andrés Côrtes
Edson Barbosa, Erika Kunkel, Renato Casagrande, Virginia Casagrande, Fabricio Noronha, Andrés Côrtes. Mônica Zorzanelli
Governador Renato Casagrande, André Cortes, Erika Kunkel e Edson Barbo
Governador Renato Casagrande, André Cortes, Erika Kunkel e Edson Barbosa. Mônica Zorzanelli
Governador Renato Casagrande, André Cortes, Erika Kunkel e Edson Barbosa
Governador Renato Casagrande, André Cortes, Erika Kunkel e Edson Barbosa. Mônica Zorzanelli
José Carlos Vilar e Erika Kunkel
José Carlos Vilar e Erika Kunkel. Diego Morales
A presidente do Instituto Modus Vivendi, Erika Kunkel,
A presidente do Instituto Modus Vivendi, Erika Kunkel. Divulgação
Erika Kunkel Varejão, Renata Rasseli e Lara Brotas
Erika Kunkel Varejão, Renata Rasseli e Lara Brotas. Diego Morales
Tereza Bechara, Sandra Matias, Lara Brotas, José Bechara e Erika Kunkel Varejão
Tereza Bechara, Sandra Matias, Lara Brotas, José Bechara e Erika Kunkel Varejão. Diego Morales
Erika Poncio Kunkel Varejão, o artista Vilar e João Bosco
Erika Poncio Kunkel Varejão, o artista Vilar e João Bosco. Gabriel Lordello/Mosaico Imagem
Joubert Jantorno Filho, Superintendente do Iphan Espírito Santo; Erika Kunkel; Almerinda Lopes, curadora e crítica de arte; Augusto Pacheco e Kyria Oliveira
Joubert Jantorno Filho, Superintendente do Iphan Espírito Santo; Erika Kunkel; Almerinda Lopes, curadora e crítica de arte; Augusto Pacheco e Kyria Oliveira. Divulgação
Monge Kendo, Erika Kunkel, Monje Daiju, Fabrício Noronha e Bernardo Enne
Monge Kendo, Erika Kunkel, Monje Daiju, Fabrício Noronha e Bernardo Enne. Divulgação
Augusto Pacheco e Erika Kunkel
Augusto Pacheco e Erika Kunkel. Divulgação
A presidente do Instituto Modus Vivendi, Erika Kunkel, no Buda Gigante
A presidente do Instituto Modus Vivendi, Erika Kunkel, no Buda Gigante. Divulgação
Augusto Pacheco, Erika Kunkel e Almerinda Lopes. Na entrega do Centro de Interpretação de Reis Magos, Nova Almeida. O monumento está entre os mais bonitos e relevantes do País
Augusto Pacheco, Erika Kunkel e Almerinda Lopes. Na entrega do Centro de Interpretação de Reis Magos, Nova Almeida. O monumento está entre os mais bonitos e relevantes do País. Divulgação
O bispo auxiliar da Arquidiocese de Vitória, Dom Andherson Franklin Lustoza de Souza, a presidente do Instituto Modus Vivendi Erika Kunkel, e Diretor da EDP, Dominic Schmal
O bispo auxiliar da Arquidiocese de Vitória, Dom Andherson Franklin Lustoza de Souza, a presidente do Instituto Modus Vivendi Erika Kunkel, e Diretor da EDP, Dominic Schmal. Divulgação
A presidente do Instituto Modus Vivendi, Erika Kunkel; a diretora do Museu Paulista USP, Rosária Ono; a secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, Marília Marton; e o restaurador e museólogo João Rossi.
A presidente do Instituto Modus Vivendi, Erika Kunkel; a diretora do Museu Paulista USP, Rosária Ono; a secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, Marília Marton; e o restaurador e museólogo João Rossi. Divulgação
Erika Kunkel Varejão, gestora cultural e Presidente do Instituto Modus Vivendi
Erika Kunkel Varejão, gestora cultural e Presidente do Instituto Modus Vivendi. Divulgação
Cilmar Franceschetto e Erika Kunkel
Cilmar Franceschetto e Erika Kunkel. Mônica Zorzanelli
o Reitor do Santuário Nacional de São José de Anchieta, padre Álvaro Negromonte Pereira, a presidente do Instituto Modus Vivendi, Erika Kunkel e Virgínia Casagrande
o Reitor do Santuário Nacional de São José de Anchieta, padre Álvaro Negromonte Pereira, a presidente do Instituto Modus Vivendi, Erika Kunkel e Virgínia Casagrande. Divulgação
