"O ES ganhará o maior circuito jesuítico do Brasil", diz Erika Kunkel

Renata Rasseli entrevista Erika Kunkel, presidente do Instituto Modus Vivendi, no Dia Internacional da Mulher (08). Crédito: Fernando Madeira

À frente do Instituto Modus Vivendi de Desenvolvimento Social, Cultural e Ambiental, que atua na preservação, valorização e revitalização do patrimônio histórico, cultural e artístico no Espírito Santo e em outras regiões do Brasi, Erika Kunkel Varejão pensou em ser musicista, estudou História e foi empresária da sua filha, a cantora e apresentadora de TV Aeillen, de 2022 a 2015.



Mas sua paixão pelo restauro começou ainda menina, em Baixo Guandu, sua terra natal. "Eu nasci e fui criada no cinema da minha família, em Baixo Guandu, meu pai era um alemão muito culto e sempre me ensinou muito sobre arte, me inspirou", diz Erika, a entrevistada deste domingo (08), Dia Internacional da Mulher. A gestora cultural concedeu a entrevista (vídeo abaixo), no Theatro Carlos Gomes, sua última entrega restaurada para o Espírito Santo.

VEM AÍ!

Mas seus projetos não param. Ainda neste ano, ela entregará o restauro e museologia do Centro de Interpretação da Fazenda de Araçatiba, em Viana, que fará parte de um outro grande projeto: o Roteiro Jesuítico do Espírito Santo e será o mais completo do Brasil. Além de ajudar a preservar a memória capixaba, o roteiro fomentará o desenvolvimento da região e impulsionará o turismo. "Com 137 quilômetros de extensão, o Roteiro Jesuítico está sendo inteiramente restaurado para destacar a presença dos jesuítas em solo capixaba".

"O projeto permitirá resgatar e preservar a rica história dos religiosos que chegaram aqui na época do Brasil Colônia. O roteiro inclui o Centro de Interpretação de São José de Anchieta, o Centro de Interpretação da Aldeia de Reis Magos, o Centro de Interpretação da Fazenda de Araçatiba, que será entregue neste ano, e o Palácio Anchieta. Localizados em meio às belezas naturais da zona rural e das praias capixabas, Anchieta, Reis Magos e Araçatiba têm condições de receber turistas do Brasil e do exterior com excelência." Erika Kunkel, presidente do Instituto Modus Vivendi

Casada com o empresário Edmilson Varejão, é mãe de Edmilson, Aeileen e Emily, e avó da Eva e do Enrico. Mulher de fé e católica, Erika diz que "coloca Deus nos seus caminhos e nos seus projetos".

+ PROJETOS RELEVANTES

Theatro Carlos Gomes (Vitória): Ela esteve à frente da participação do Instituto Modus Vivendi no projeto de restauro e readequação do Theatro Carlos Gomes em Vitória, que buscou preservar o teatro histórico enquanto o adequava a usos culturais contemporâneos. Erika destaca a importância do teatro como patrimônio da memória afetiva e cultural da população capixaba.



Restauro da Igreja e Centro de Interpretação da Aldeia dos Reis Magos (Serra): Erika também liderou o trabalho de restauração da Igreja e Residência dos Reis Magos, em Nova Almeida (Serra), transformando parte do complexo em um Centro de Interpretação cultural e museológico. Esse projeto visa preservar um dos monumentos mais antigos do Estado e ampliar o acesso da comunidade à história local.



Restauro e museologia do Centro de Interpretação da Fazenda de Araçatiba, em Viana, que está em fase final e deve ser entregue em maio de 2026.

Restauro da Sacristia do Convento da Penha.

Restauro do Palácio Anchieta

Restaurante da Igreja Nossa Senhora do Rosário, a igreja mais antiga em funcionamento, na Prainha, em Vila Velha

Restauro dos vitrais da Catedral Metropolitana de Vitória.

Restauro e readequação do Santuário Nacional José de Anchieta, que inclui o Centro de Intrepretação de São José de Anchieta.

Exposições e arte: Além de restaurações, o Instituto - sob a presidência de Erika - apoia exposições e projetos artísticos que fortalecem a cena cultural local.



