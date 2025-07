"Vitória é um polo do cinema brasileiro", diz Larissa Delbone, do FCV

A colunista Renata Rasseli entrevista Larissa Delbone, diretora executiva do Festival de Cinema de Vitória. Crédito: Vitor Jubini

Larissa Caus Delbone, 40, foi, literalmente, criada no Festival de Cinema de Vitória (FCV), que chega a sua 32ª edição, amanhã (19), com homenagem a atriz Verônica Gomes. Diretora executiva do FCV, Larissa é a convidada desta sexta-feira (18), do quadro RR Entrevista. Filha da diretora geral do evento, Lúcia Caus, ela acompanha a história do festival desde menina, quando sentava na plateia, para conferir as mostras. E à medida que foi crescendo, foi aprendendo, se apaixonando pela produção até chegar na direção, que é um dos mais importantes e longevos festivais de cinema do Brasil.

O festival, que transforma a cidade de Vitória na capital do cinema brasileiro, segue até o dia 24 de julho, quando prestará homenagem ao cantor, intérprete, dançarino, ator e diretor brasileiro Ney Matogrosso.

A realização é da Galpão Produções e do Instituto Brasil de Cultura e Arte – IBCA e conta com patrocínio da Petrobras e patrocínio institucional do Instituto Cultural Vale e do Banestes, através da Lei de Incentivo à Cultura. A Rede Gazeta apoia o evento.

PROGRAMAÇÃO

Além das homenagens a Ney Matogrosso e Verônica Gomes, a programação de 2025 conta com quase 100 filmes, debate e sessões especiais. “O 32º Festival de Cinema de Vitória é a casa do cinema brasileiro neste mês", diz Larissa.

Dividido em 11 Mostras Competitivas, o 32º Festival de Cinema de Vitória exibirá 90 filmes selecionados, 85 curtas e cinco longas-metragens, que apresentam um recorte da produção audiovisual brasileira contemporânea, com filmes produzidos nos anos 2024 e 2025, e que contemplam diversos gêneros cinematográficos em trabalhos que trazem narrativas plurais sobre o Brasil. As exibições acontecem à tarde, nas salas de cinema Marien Calixte e Cariê Lindenberg, e à noite, no Teatro Glória. Todos os espaços estão localizados no Sesc Glória e a entrada é gratuita.

Os filmes concorrem ao Troféu Vitória, símbolo do festival. A escolha dos premiados é feita pelo Júri Técnico do Festival, composto por especialistas e profissionais ligados ao audiovisual brasileiro, e pelo Júri Popular, formado pelo público, que escolhe o Melhor Filme em todas as mostras competitivas, votando no seu filme preferido ao final de cada sessão. As inscrições para o 32º FCV aconteceram de 10 de fevereiro a 14 de março. Ao todo 1.374 produções de todas as regiões do país foram cadastradas.

Fora de competição, o 32º FCV promove sessões especiais, com a exibição de quatro longas-metragens e um média-metragem capixabas, além da Sessão Especial de Encerramento e a exibição especial de seis episódios da série de animação Irmãos do Jorel, totalizando 106 obras audiovisuais em uma programação intensa para os apaixonados pela sétima arte.

VEM AÍ O "NA TELA"

A TV Gazeta também rende suas homenagens ao FCV e exibe na próxima sexta-feira (25), às 23h15 (logo após o Globo Repórter), o programa especial "Na Tela", com direção do cineasta e documentarista capixaba Gui Castor e apresentação da atriz capixaba Raiza Noah.

A proposta do programa vai além da cobertura jornalística tradicional: o especial explora os bastidores do festival, curiosidades, entrevistas com convidados ilustres — com destaque para o homenageado deste ano, Ney Matogrosso — além de relembrar personalidades marcantes que já passaram pelo evento. Também serão reportados os vencedores da edição de 2025, com um olhar especial sobre o marco histórico da edição anterior, em que pela primeira vez um filme capixaba levou o prêmio principal.

