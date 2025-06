Cinema

Festival de Cinema de Vitória: confira a lista dos 90 filmes selecionados

Evento gratuito acontece no Sesc Glória e conta com 28 produções capixabas, entre curtas, longas, videoclipes e obras experimentais

Felipe Khoury Repórter

Publicado em 18 de junho de 2025 às 13:12

Filme "O Som do Trovão no Deserto" Crédito: O Som do Trovão no Deserto/Divulgação

O cinema brasileiro vai ocupar a capital capixaba em julho. O 32º Festival de Cinema de Vitória (FCV) acaba de divulgar os 90 filmes selecionados para a edição deste ano, que será realizada entre os dias 19 e 24 de julho, no Teatro Sesc Glória, no Centro de Vitória. >

Com entrada gratuita, a programação contempla 85 curtas e 5 longas-metragens, reunindo o que há de mais representativo na produção audiovisual contemporânea do país. Entre os selecionados, 28 filmes são capixabas, reafirmando a força criativa da cena local.>

As obras serão exibidas em 11 mostras competitivas e concorrem ao Troféu Vitória, concedido tanto por um júri técnico quanto pelo voto popular. Os curtas da Mostra Competitiva Nacional também disputam o Prêmio Canal Brasil de Curtas.>

“Os filmes desta edição revelam a diversidade estética e temática do audiovisual brasileiro, além de evidenciar olhares potentes sobre o país. A curadoria trabalhou com rigor para selecionar obras que provocam, emocionam e instigam. É uma amostra da nossa riqueza criativa”, destaca Lucia Caus, diretora do festival.>

Filme "Na Volta Eu Te Encontro" Crédito: Na Volta Eu Te Encontro/Divulgação

Mais de 1.300 obras inscritas

A seleção foi feita a partir de um universo de 1.374 filmes inscritos, entre curtas e longas. As inscrições foram gratuitas e ocorreram entre 10 de fevereiro e 14 de março. Os números refletem a pluralidade do setor: 626 ficções, 442 documentários, 112 experimentais, 96 animações, 98 videoclipes.>

Filme "Festa Infinita" Crédito: Festa Infinita/Divulgação

Homenagens: Ney Matogrosso e Veronica Gomes

Além das sessões de cinema, o festival também celebra nomes importantes da cultura brasileira. O Homenageado Nacional desta edição é Ney Matogrosso, artista com trajetória marcante também no audiovisual, com quase 20 filmes no currículo. Entre os destaques, estão Sonho de Valsa (1987), de Ana Carolina, e Luz nas Trevas – A Volta do Bandido da Luz Vermelha (2010), de Helena Ignez e Ícaro Martins.>

Ney Matogrosso Crédito: Marcos Hermes

Já a Homenageada Capixaba é a atriz e produtora Veronica Gomes, uma das figuras mais atuantes da cena cultural do Espírito Santo, com papel de destaque nos longas Os Primeiros Soldados (2022) e Margeado (2025), além de forte atuação na militância artística do Estado.>

VEJA OS FILMES SELECIONADOS

29ª MOSTRA COMPETITIVA NACIONAL DE CURTAS

A Invenção do Orum (Paulo Sena, ES)

A Nave que Nunca Pousa (Ellen de Morais, PB)

Aparição (Camila Freitas, SP)

Arame Farpado (Gustavo de Carvalho, SP)

Carne Fresca (Giovani Barros, RJ)

Entre Corpos (Mayra Costa, AL) Fenda (Lis Paim, CE)

Na Volta Eu Te Encontro (Urânia Munzanzu, BA)

O Panda e o Barão (Melina Galante, ES)

O Tempo é um Pássaro (Yasmin Thayná, RJ)

Sola (Natália Dornelas, ES)

WALDO (Fabrício Fernandez e Diego Nunes, ES) >

15ª MOSTRA COMPETITIVA NACIONAL DE LONGAS-METRAGENS

Brasiliana: o Musical Negro que Apresentou o Brasil ao Mundo (Joel Zito Araújo, MG)

Centro Ilusão (Pedro Diógenes, CE)

Insubmissas (Ana do Carmo, Carol Benjamin, Julia Katharine, Luh Maza e Tais Amordivino, RJ)

MAMBEMBE (Fábio Meira, GO)

O Deserto de Akin (Bernard Lessa, ES) >

15ª MOSTRA QUATRO ESTAÇÕES

2 de Copas (Ana Squilanti, SP)

Kabuki (Tiago Minamisawa, SP/SC)

Kings (Juliana Pamplona, RJ)

LACRAIA VAI TREMER (LÁ BAIANO JADSON TITANIUM, ES)

Queimando por Dentro (Matheus Farias e Enock Carvalho, PE)

Raposa (João Fontenele e Margot Leitão, CE) >

14ª MOSTRA FOCO CAPIXABA

A Última Sala (Gabriela Busato e Júlio Cesar, ES)

Castelos de Areia (Giuliana Zamprogno, ES)

Nosso Tempo a Sós (Júlio Costa, ES)

Os Cravos (Renan Amaral, ES) >

14ª MOSTRA CORSÁRIA

Cavaram uma Cova no Meu Coração (Ulisses Arthur, AL)

Enxofre (Karen Akerman e Miguel Seabra Lopes, RJ/Portugal)

Lagoa Armênia (Leonardo da Ros, RS)

O Som do Trovão no Deserto (Diego Zon, ES)

Sombras de Macumba na Luz da Memória (Mysteryo, RJ) >

Lázaro Ramos e Taís Araújo no Festival de Cinema de Vitória 2024 Crédito: Vikki Dessaune_Acervo Galpão IBCA

12ª MOSTRA OUTROS OLHARES

BELA LX-404 (Luiza Botelho, RJ)

Desta Terra Viverei (Lidiana Reis, GO)

Guarapari Revisitada (Adriana Jacobsen, ES)

Ladeira Abaixo (Ismael Moura, PB)

Linda do Rosário (Vladimir Seixas, RJ)

Manoel Loreno: Improviso e Paixão (Enzo Rodrigues, ES)

Moti (André Okuma, SP)

Nascida com a Manhã (João Giry, ES)

Suá, a Praia que Sumiu (Thais Helena Leite, ES) >

10ª MOSTRA MULHERES NO CINEMA

Dalva da Rua Sete (Gab Lourenzato e Nanda Ferreira, SP)

Mães (Bruna Aguiar, RJ)

Nosso Modo de Lutar (Francy Baniwa, Kerexu Martim e Vanuzia Pataxó/Rede Katahirine, DF)

Ocorrência (Daniela Diniz e Laura Diniz, DF) >

10ª MOSTRA CINEMA E NEGRITUDE

A Sombra de um Futuro (Gabriel Borges, PR)

BABEL (Henrique do Carmo, ES)

Cabeça de Cabaças (Keila-Sankofa, PA-AM)

Mar de Dentro (Lia Letícia, PE)

O Céu Não Sabe Meu Nome (Carol AÓ, BA)

Punhal (Clementino Junior, RJ)

Sebastiana (Pedro de Alencar, RJ) >

9ª MOSTRA NACIONAL DE VIDEOCLIPES

Água pra Beber, de Lucía Santalices. Artista: Paulo Maciel ft Lucía Santalices [RJ]

Atemporal, de Gui Cavalcanti. Artista: Flávio Marciano [GO]

Balanço do Mar, de André Leão. Artista: Gabriela CravíCanela [AL]

Bigode, de Bianca Souza. Artista: Carulina [SP]

Carta, de Enzo Rodrigues e Jessica Roberts. Artista: Jessica Roberts [ES]

Cena de Cinema, de Luiza Grillo Rabello. Artista: Vitu feat Luiza Dutra [ES]

D'Áfrika, de Chico Rasta e Preto Tipuá. Artista: Preto Tipuá [PI]

Dialeto Marginal, de Luiz Eduardo Neves. Artista: JR Conceito [ES]

Ensolarada, de Bruna Sozzi. Artista: Rachel Reis [BA]

Filme Trash, de Lucas Sá. Artista: Frimes [MA]

Foi Embora, de Zeca Vieira. Artista: César Soares [RJ]

Gaveta, de Allef Velasco e Glenda Szlezinger. Artista: Flavie [RJ]

Highway 262, de Klaus'Berg. Artista: Gustavo Macacko [ES]

humanurbano - Nóis é eternidade, de Fredone Fone. Artista: MC Fredone [ES]

Insustentável, de Pedro Baapz. Artista: Grisa [MG]

Intuir, de Beatriz Nominato e Matheus Vinhas. Artista: João Donato e Donatinho [AC]

João Bananeira, de Patrick Gomes e Hecthor Murilo. Artista: Gastação Infinita [ES]

Kel Dia, de Luiza Botelho. Artista: Zubikilla Spencer [São Paulo/Cabo Verde]

Me Enganar, de GOMES e Pietra Couto. Artista: GOMES [PE]

Me Proteja Orixá, de Fernanda Medeiros e Lucas Marinho. Artista: Marinho e Nébula78 [GO]

Menina Cacheada, de Lucas Almeida. Artista: Aldeia [ES]

Mercenários do Amor, de Pedro Capello. Artista: Doce Delix [RJ]

Meu Desenho, de Giovanni Venturini. Artista: Gio Elefante [PR/RJ/SP]

Salve, de Antônio Carlos Jesus e Evelyn Vicente do Carmo. Artista: DoCarmo [ES]

Santo Orixá Guerreiro, de Camila Calmon, Sabrina Repollez e Jeffão. Artista: Monique Rocha [ES]

Sobre Dinheiro e Alma, de Luca Okido. Artista: Cassol [PR]

Tempo, de Vanessa Yee. Artista: Victor Ramos [ES]

To Stumble (Upon confusion), de Mooluscos. Artista: gabre [SP/Portugal]

Ventos de Oyá, de Natália Vitral. Artista: Pôli Môräes [GO] >

8ª MOSTRA NACIONAL DE CINEMA AMBIENTAL

Amazônia Azul, Tanto Mar (Sérgio Gag, SP)

Correnteza (Diego Müller e Pablo Müller, RS)

Insustentável: a Realidade do Petróleo na Amazônia (André Borges e Fer Ligabue, DF)

Por que morrem os Rios? (Dandara Rust Raposo, Luiza Piroli, Maíra Fortuna,

Maria Cecília Oliveira e Vanessa Baptista Simões, ES)

Sobre Ruínas (Carol Benjamin, RJ) >

7ª MOSTRA DO OUTRO LADO - CINEMA FANTÁSTICO

Encontros Sobrenaturais (Lucas Carvalho, ES)

Festa Infinita (Ander Beça, PE)

Lança Foguete (William Oliveira, PE)

Umbilina e Sua Grande Rival (Marlom Meirelles, PB) >

