Documentário sobre Seu Manoelzinho terá primeira exibição no ES

Filme conta a história do cineasta autodidata capixaba, com relatos de pessoas próximas e também representações do passado do homem

Publicado em 6 de junho de 2025 às 09:55

Seu Manoelzinho, cineasta autodidata de Mantenópolis Crédito: Instagram/@seumanoelzinho

A estreia do documentário “Manoel Loreno: Improviso e Paixão”, que conta a história do Seu Manoelzinho, cineasta autodidata de Mantenópolis, no Noroeste do Espírito Santo, está marcada para esta sexta (6), às 19h, na cidade que acompanhou toda a trajetória deste grande personagem da cultura capixaba. >

A obra é uma produção da Utopia Filmes, com recursos da lei de incentivo cultural Paulo Gustavo, via Prefeitura de Mantenópolis, e terá entrevistas com pessoas que participaram dos filmes de Seu Manoelzinho. A exibição vai acontecer durante a Feirarte, ao lado do ginásio de esportes João Amadeu Venturin, no Centro do município. >

O filme traz relatos de pessoas que trabalharam com o cineasta, seja nos bastidores ou na frente das câmeras. Também de moradores da cidade, que viram Seu Manoelzinho se tornar conhecido pelo país inteiro. “As entrevistas ficaram ótimas, conversamos com alguns atores e atrizes. Infelizmente, alguns não puderam comparecer no dia, mas conseguimos capturar momentos incríveis com quem esteve presente”, disse Zaqueu Loreno, filho de Seu Manoelzinho e produtor do filme.>

Estou muito animado. Já assisti (o filme) e achei sensacional. Acredito de verdade que as pessoas vão gostar do resultado. São 22 minutos de uma história que eu sempre sonhei em contar, uma história que, com certeza, ficará eternizada"

“Manoel Loreno: Improviso e Paixão” também apresentará uma representação do cineasta quando criança, com base nas histórias que ele contava do primeiro contato e depois o encanto com o cinema. >

“Antes de levar o filme a outros espaços, consideramos essencial que ele seja exibido primeiro em sua cidade. As expectativas são grandes, esperamos que o documentário contribua para preservar a memória e o legado tão importante do cineasta”, disse o diretor do filme, o cineasta Enzo Rodrigues.>

A expectativa é de que o filme também seja divulgado em escolas locais, em sessões de cinemas locais e, ainda, que tenha a aprovação para ser apresentado e festivais e mostras nacionais, explicou Rodrigues. >

Quem foi Seu Manoelzinho

Manoel Loreno, o Seu Manoelzinho, inspirado pelos filmes de faroeste que assistia na infância, em uma sala de cinema de Mantenópolis, tinha como destino ser cineasta. Era uma paixão e, mesmo com poucos recursos, conseguia torná-la em realidade, com mais de 30 filmes, desde o fim dos anos 80, até o início dos anos 2010. >

Manoelzinho morreu em 2018, aos 56 anos, após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC). Ele fez mais de 30 filmes, entre faroestes, romances, entre outros gêneros.

