5 filmes capixabas que todo mundo deveria assistir

Confira a lista que HZ preparou com alguns filmes do Espírito Santo que mostram a diversidade e o potencial do cinema regional

Publicado em 12 de abril de 2025 às 10:00

Filmes "Os Primeirosn Soldados" e "A Matéria Noturna" Crédito: Reprodução filmes "Os Primeirosn Soldados" e "A Matéria Noturna"

O cinema capixaba tem revelado narrativas potentes, sensíveis e profundamente conectadas com o território, a cultura e as vivências de seu povo. De dramas históricos a encontros poéticos e cotidianos, passando por fábulas trágicas, exílios íntimos e documentários comoventes, os filmes produzidos no Espírito Santo ganham cada vez mais destaque por sua força autoral e diversidade de olhares. >

Nesta lista, reunimos 5 filmes capixabas que todo mundo deveria assistir — obras que não apenas emocionam, mas também provocam reflexões sobre identidade, pertencimento, marginalidade, afeto e resistência. Confira:>

1. Os Primeiros Soldados

Em Vitória, na virada de 1983, um grupo de jovens LGBTQIA+ celebra o réveillon sem ideia do que se avizinha. O biólogo Suzano sabe que algo de muito terrível começa a transtornar seu corpo. O desespero diante da falta de informação e do futuro incerto aproxima Suzano da artista transexual Rose e do videomaker Humberto, igualmente doentes. Juntos, eles tentam sobreviver à primeira onda da epidemia de Aids. Protagonizado por Johnny Massaro, Renata Carvalho e Victor Camilo, o filme foi dirigido e escrito pelo capixaba Rodrigo de Oliveira. Você pode assistir na Apple TV. >

2. A Matéria Noturna

Dirigido pelo capixaba Bernard Lessa, A Matéria Noturna é ambientado em Vitória e conta a história do encontro entre uma motorista de aplicativo e um marinheiro moçambicano. Em A Matéria Noturna, a motorista de aplicativo e cantora de samba Jaiane tenta encontrar um sentido em sua rotina de trabalho e nas suas relações familiares. Já Aíssa, marinheiro mercante de Moçambique, se vê obrigado a permanecer alguns dias atracado em Vitória. As circunstâncias promovem um encontro entre os personagens – uma oportunidade para construirem algo sólido ou aprofundar suas tristezas. O filme está disponível nos sites mov.tv e no MUBI. >

>

3. Mulheres de Barro

O documentário Mulheres de Barro, de Edileuza Penha de Souza, nos leva a Goiabeiras Velhas (ES), onde 12 mulheres paneleiras e congueiras contam suas histórias de amor, desejos e afetos. Apesar de uma vida sofrida essas mulheres conquistaram uma velhice tranquila retirando do barro e do congo a razão e o prazer de viver. >

4. Burunga, o Homem da Mulher de Pau

Uma comunidade ribeirinha tradicional do interior do Espírito Santo. Uma criatura muito estranha socialmente marginalizada. Relações de intolerância humana às diferenças e algumas pitadas de amor e insanidade. Burunga, o Homem da Mulher de Pau, é um curta que vai da tragédia à comédia, trazendo à flor da pele profundas relações humanas. O filme de Oscar Ferreira está disponível no Youtube. >

5. Exílio

Uma mulher… Um Exílio… A areia dos sonhos… Um filme abismo. Exílio é conduzido através de imagens do desterro voluntário da Mulher, presa em um não-lugar entre as suas lembranças, o presente árido e um futuro incerto. Ela segue cega ao mundo que a circunda e entregue aos caminhos que surgem sem possibilidade de escolha, sendo assim, escolhida por eles. >

