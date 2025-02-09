Confira os 9 principais lançamentos do cinema brasileiro em 2025

Filmes O Último Azul e Vitória estreiam em 2025 Crédito: Guillermo Garza_Desvia / Divulgação / Sony Pictures / Pipoca Moderna

O cinema brasileiro promete um 2025 repleto de histórias marcantes, com produções que vão do drama histórico à ficção científica, refletindo a diversidade cultural e criativa do país. Cineastas consagrados e novos talentos chegam às telas com obras que já se destacam em festivais internacionais, como Berlim e Veneza, e prometem conquistar o público nos cinemas nacionais. Confira os principais lançamentos que você não pode perder neste ano.

1. Vitória

"Vitória" é um drama emocionante estrelado por Fernanda Montenegro no papel de uma idosa solitária que, alarmada com o avanço da violência na vizinhança, decide registrar a movimentação de traficantes de drogas pela janela de seu apartamento. Durante meses, ela filma tudo com o intuito de colaborar com a polícia, mas sua coragem chama a atenção de um jornalista que se torna um aliado nessa perigosa empreitada. Dirigido por Andrucha Waddington e Breno Silveira (em seu último trabalho), com roteiro assinado por Paula Fiúza, o filme é uma produção da Conspiração Filmes em parceria com o Globoplay e tem previsão de estreia em 13 de março.

2. Homem com H

Jesuíta Barbosa interpretando Ney Matogrosso nas gravações do filme 'Homem com H' Crédito: Paris Filmes / @azulserra / Marina Vancini / Divulgação

"Homem com H" é a cinebiografia sobre a vida de Ney Matogrosso. Será estrelado por Jesuíta Barbosa, produzido pela Paris Entretenimento e distribuído pela Paris Filmes. A produção segue acompanhada pelo próprio Ney, que participa do desenvolvimento do projeto e das decisões referentes ao roteiro. O filme está previsto para chegar aos cinemas em maio.

3. Kasa Branca

A obra acompanha a emocionante história de três adolescentes negros da periferia da Chatuba, em Mesquita, no Rio de Janeiro: Dé (Big Jaum), Adrianim (Diego Francisco) e Martins (Ramon Francisco). Entre as tramas que envolvem amizade, desafios e sonhos, destaca-se a relação de cuidado entre Dé e sua avó, Dona Almerinda, que vive com Alzheimer. O filme, inspirado em histórias reais, rompe com clichês ao tratar de afeto, sensibilidade e solidariedade em corpos negros. Já está em cartaz nos cinemas.

4. Lispectorante

O longa tem como fio condutor as reflexões existenciais de Clarice Lispector, exploradas através da personagem Glória Hartman. Vivendo um momento difícil em sua vida pessoal, profissional e financeira, Glória retorna a Recife, sua cidade natal, mais precisamente ao bairro da Boa Vista, onde Clarice Lispector passou a adolescência. A cidade, em decadência, reflete o estado emocional da protagonista. Ao explorar as ruínas da antiga casa da escritora, Glória descobre uma fenda misteriosa que revela cenas fantásticas, levando-a a um processo de transformação e autoconhecimento. O lançamento do filme será em 8 de maio.

5. Oeste Outra Vez

Ambientado no sertão de Goiás, "Oeste Outra Vez", de Érico Rassi, aborda a luta de homens contra suas próprias fragilidades em um cenário árido. Incapazes de lidar com seus sentimentos, eles acabam afastados pelas mulheres que amam. Vencedor do Festival de Gramado em 2024, o filme se destaca pela trama envolvente, excelência técnica e atuações marcantes. O longa chega aos cinemas brasileiros em 27 de março.

6. O Último Azul

Filme O Último Azul Crédito: Guillermo Garza_Desvia

"O Último Azul" é um filme de drama e ficção científica dirigido por Gabriel Mascaro. Com estreia mundial na Competição Oficial do Festival de Berlim 2025, onde disputa o Urso de Ouro, o longa deve chegar aos cinemas brasileiros ainda em 2025, distribuído pela Vitrine Filmes. Estrelado por Denise Weinberg e Rodrigo Santoro, o filme retrata um Brasil quase distópico, onde idosos são enviados a uma colônia habitacional compulsória. Antes de partir, Tereza, de 77 anos, embarca em uma jornada pelos rios da Amazônia para realizar seu último desejo. Ainda não há data para o longa chegar aos cinemas.

7. Manas

"Manas", dirigido por Marianna Brennand, conta a história de Marcielle (Jamilli Correa), uma jovem de 13 anos que vive em uma comunidade ribeirinha na Ilha de Marajó, Pará, com seus pais (Rômulo Braga e Fátima Macedo) e três irmãos. Idealizando a irmã mais velha, Claudinha, que partiu após "arrumar um homem bom", Marcielle amadurece e percebe a violência que cerca sua família e as mulheres da comunidade. Determinada a mudar seu destino e proteger a irmã mais nova, decide enfrentar essa realidade opressora. O filme venceu o prêmio de Melhor Direção na Jornada dos Autores do Festival de Veneza e está previsto para chegar às telonas em abril.

8. Enterre Seus Mortos

Filme "Enterre seus mortos" Crédito: Reprodução RT Features / Globoplay

"Enterre Seus Mortos", dirigido por Marco Dutra e baseado no livro homônimo de Ana Paula Maia, acompanha Edgar (Selton Mello), funcionário do órgão que remove animais atropelados em uma cidade marcada por estranhos acontecimentos. Ao lado de Tomás (Danilo Grangheia), um padre excomungado, Edgar enfrenta uma reviravolta ao violar as regras do trabalho, mergulhando a cidade e sua vida no caos. Com fotografia intensa e cenários desoladores, o filme explora uma realidade apocalíptica. Marjorie Estiano completa o elenco como Nete, chefe e namorada de Edgar. Ainda não há data para estreia.

9. Malês