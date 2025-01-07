Confira os 14 principais lançamentos nos cinemas em 2025

Principais lançamentos do cinema em 2025 Crédito: Reprodução Warner Bros / Lionsgate

A temporada de cinema de 2025 promete agradar todos os gostos, com super-heróis, histórias românticas e até dramas clássicos. De franquias já conhecidas pelo público a novas produções cheias de estrelas, o ano está recheado de estreias imperdíveis. Confira os destaques.

1. Lobisomen

Leigh Whannell, de O Homem Invisível, reinventa o clássico monstro em um filme sombrio e eletrizante. A produção chega ao cinemas em 16 de janeiro

2. Capitão América: Admirável Mundo Novo

Sam Wilson assume o manto e o escudo do Capitão América, enfrentando novos desafios em um mundo caótico. Estreia em 13 de fevereiro

3. Mickey 17

Bong Joon Ho, diretor de Parasita, traz Robert Pattinson em uma jornada distópica que mistura humor e crises existenciais.



4. Pecadores

Ryan Coogler e Michael B. Jordan se reúnem em um suspense sombrio sobre irmãos gêmeos enfrentando forças malignas. A estreia está marcada para 17 de abril.

5. Thunderbolts*

O time de vilões da Marvel conclui a Fase 5 do MCU com novos personagens e a introdução do Sentinela. O filme estreia em 1º de maio.

6. Missão: Impossível – O Acerto Final

Tom Cruise encerra a saga de Ethan Hunt em um thriller repleto de cenas de ação de tirar o fôlego. O longa chega aos cinemas no dia 22 de maio de 2025.



7. Bailarina – Do Universo de John Wick

Ana de Armas estrela o spin-off de John Wick, prometendo elevar o nível da ação. A data de lançamento é 5 de junho.

8. Como Treinar o Seu Dragão

A emocionante história de Soluço e Banguela ganha vida em uma versão live-action cheia de aventura. O filme chega aos cinemas em 12 de junho.

9. F1

Brad Pitt vive um piloto lendário em busca de redenção, no filme dirigido por Joseph Kosinski, de Top Gun: Maverick. O longa estreia em 25 de junho

10. Jurassic World: Recomeço

Scarlett Johansson e Jonathan Bailey exploram uma nova reviravolta na saga dos dinossauros. A produção chega aos cinemas em 2 de julho.

11. Superman

James Gunn reinventa o Homem de Aço com David Corenswet como protagonista do novo universo DC. Estreia 10 de julho.

12. Quarteto Fantástico: Primeiros Passos

A história acompanha um grupo de astronautas que passa por uma tempestade de raios cósmicos durante seu voo experimental. Ao retornar à Terra, os tripulantes descobrem que possuem novas e bizarras habilidades. Ao tentar compreender seus poderes, eles terão que lidar com novas ameaças que testam seus verdadeiros poderes. O filme chega aos cinemas em 25 de julho.

13. Wicked: For Good

Dirigido pelo aclamado cineasta Jon M. Chu, o filme trará a conclusão da história das bruxas Elphaba e Glinda, interpretadas por Ariana Grande e Cynthia Erivo. O lançamento está previsto para 25 de novembro.

14. Avatar: Fogo e Cinzas