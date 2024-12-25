Linn da Quebrada volta em 2025 em filme com Fernanda Montenegro e disco novo

Linn da Quebrada: filme com Fernanda Montenegro e disco novo Crédito: Instagram/@linndaquebrada

Depois de passar quase metade de 2024 em uma clínica para tratar uma depressão, a cantora Linn da Quebrada está voltando à cena. Ela desfilou este mês para a marca quilombola Dih Morais durante a Eco Fashion Week, em São Paulo, e prepara sua estreia no cinema para março do ano que vem, quando o longa "Vitória" chega às salas de exibição.

No filme de Andrucha Waddington e Breno Silveira Linn contracena com Fernanda Montenegro, a protagonista, que vive uma mulher que filmou por conta própria a rotina do tráfico de drogas na Ladeira dos Tabajaras, em Copacabana, e levou a denúncia à polícia. O longa, o primeiro produzido pela plataforma de streaming Globoplay a chegar aos cinemas, é baseado numa história real.

Além disso, a cantora disse ao jornal O Globo que prepara um novo disco para o ano que vem, chamado "Fogo Fátuo", uma turnê para acompanhar o lançamento do álbum e um documentário sobre a feitura de seu segundo disco, "Trava Línguas", lançado em 2021.