Linn da Quebrada volta em 2025 em filme com Fernanda Montenegro e disco novo

Depois de passar quase metade de 2024 em uma clínica para tratar uma depressão, a cantora Linn da Quebrada está voltando à cena. Ela desfilou este mês para a marca quilombola Dih Morais durante a Eco Fashion Week, em São Paulo, e prepara sua estreia no cinema para março do ano que vem, quando o longa "Vitória" chega às salas de exibição.
No filme de Andrucha Waddington e Breno Silveira Linn contracena com Fernanda Montenegro, a protagonista, que vive uma mulher que filmou por conta própria a rotina do tráfico de drogas na Ladeira dos Tabajaras, em Copacabana, e levou a denúncia à polícia. O longa, o primeiro produzido pela plataforma de streaming Globoplay a chegar aos cinemas, é baseado numa história real.
Além disso, a cantora disse ao jornal O Globo que prepara um novo disco para o ano que vem, chamado "Fogo Fátuo", uma turnê para acompanhar o lançamento do álbum e um documentário sobre a feitura de seu segundo disco, "Trava Línguas", lançado em 2021.
Em abril deste ano, a ex-BBB interrompeu compromissos profissionais para tratar uma depressão, momento no qual divulgou um comunicado em seu Instagram e pediu a compreensão dos fãs. "Para estar diante das câmeras e dos palcos de forma plena, é preciso estar com a saúde física e mental em dia. Quando algo não vai bem, é necessário parar, respirar e cuidar", afirmou à época.