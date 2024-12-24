Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
16 toneladas

Ludmilla e Brunna distribuem cestas básicas em Duque de Caxias

Elas decidiram fazer um Natal diferente: o casal distribuiu cestas básicas em Jardim Gramacho, bairro mais pobre de sua cidade natal
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Dezembro de 2024 às 19:59

Brunna Gonçalves com a esposa Ludmilla
Brunna Gonçalves com a esposa Ludmilla Ludmilla e Brunna Gonçalves distribuíram cestas de Natal Crédito: Reprodução/Instagram Reprodução/Instagram
Ludmilla e Brunna Gonçalves decidiram fazer um Natal diferente: o casal distribuiu cestas básicas em Jardim Gramacho, bairro mais pobre de sua cidade natal, Duque de Caxias (RJ).
A bordo de um caminhão, Ludmilla entregou 16 toneladas de alimentos para a população do bairro, conhecido por abrigar, até 2012, o maior lixão a céu aberto da América Latina.
"Sempre fiz questão de ajudar, mas nunca compartilhei isso por aqui. Desta vez, resolvi mostrar porque acredito que o bem pode se espalhar", escreveu a cantora.
Brunna, que fez imagens da esposa, ficou emocionada com o gesto. A dançarina está grávida de uma menina, a primeira filha com Ludmilla.
As famílias fizeram fila para receber as cestas, e claro, tentar chegar pertinho da artista.

Veja Também

SBT desiste de contratar Pablo Marçal e terá Cariúcha em novo Casos de Família

Anitta faz limpeza espiritual em mansão e diz: 'Quem comanda essa energia sou eu'

Ex-bailarina do Faustão tem habeas corpus negado e vai passar o fim de ano na prisão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Ludmilla
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Major Angelo Martins Denicoli, acusado de participar da trama golpista após as eleições de 2022
Major do ES pode perder patente no Exército após ser preso? Entenda
Imagem de destaque
Os riscos por trás de uma delação de Daniel Vorcaro, segundo especialistas
Marcelo Diniz Alves, de 49 anos, é líder do PCC e foi preso em Guarapari
Líder do PCC que atua em região alvo de ataques em Vila Velha é preso

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados