Ludmilla e Brunna distribuem cestas básicas em Duque de Caxias

Brunna Gonçalves com a esposa Ludmilla Ludmilla e Brunna Gonçalves distribuíram cestas de Natal Crédito: Reprodução/Instagram Reprodução/Instagram

Ludmilla e Brunna Gonçalves decidiram fazer um Natal diferente: o casal distribuiu cestas básicas em Jardim Gramacho, bairro mais pobre de sua cidade natal, Duque de Caxias (RJ).

A bordo de um caminhão, Ludmilla entregou 16 toneladas de alimentos para a população do bairro, conhecido por abrigar, até 2012, o maior lixão a céu aberto da América Latina.

"Sempre fiz questão de ajudar, mas nunca compartilhei isso por aqui. Desta vez, resolvi mostrar porque acredito que o bem pode se espalhar", escreveu a cantora.

Brunna, que fez imagens da esposa, ficou emocionada com o gesto. A dançarina está grávida de uma menina, a primeira filha com Ludmilla.