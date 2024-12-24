Anitta faz limpeza espiritual em mansão e diz: 'Quem comanda essa energia sou eu'

Anitta resolveu fazer uma limpeza espiritual em sua mansão Crédito: Reprodução/Instagram/@qgdaanitta

Na véspera do Natal, a cantora Anitta resolveu fazer uma limpeza espiritual em sua mansão avaliada em mais de R$ 11 milhões no Rio de Janeiro.

Pelas redes sociais, mostrou o momento. "Limpando a casa porque quem comanda essa energia sou eu", declarou a artista, adepta do candomblé. Ela usou um incensário para fazer a limpeza e colocou ao fundo um mantra.

Na sala que ela mostra no vídeo disponibilizado no Instagram, é possível ver que na decoração do casarão inaugurado recentemente há imagens de orixás, Budas e Ísis. Além da mansão no Rio, Anitta também tem uma propriedade em Miami, nos Estados Unidos.