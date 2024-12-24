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Fim de ano

Anitta faz limpeza espiritual em mansão e diz: 'Quem comanda essa energia sou eu'

Na véspera do Natal, a cantora Anitta resolveu fazer uma limpeza espiritual em sua mansão avaliada em mais de R$ 11 milhões no Rio de Janeiro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Dezembro de 2024 às 16:41

Anitta compartilha férias na Grécia
Anitta resolveu fazer uma limpeza espiritual em sua mansão Crédito: Reprodução/Instagram/@qgdaanitta
Na véspera do Natal, a cantora Anitta resolveu fazer uma limpeza espiritual em sua mansão avaliada em mais de R$ 11 milhões no Rio de Janeiro.
Pelas redes sociais, mostrou o momento. "Limpando a casa porque quem comanda essa energia sou eu", declarou a artista, adepta do candomblé. Ela usou um incensário para fazer a limpeza e colocou ao fundo um mantra.
Na sala que ela mostra no vídeo disponibilizado no Instagram, é possível ver que na decoração do casarão inaugurado recentemente há imagens de orixás, Budas e Ísis. Além da mansão no Rio, Anitta também tem uma propriedade em Miami, nos Estados Unidos.
Em maio, Anitta perdeu mais de 200 mil seguidores por falar sobre candomblé em um novo videoclipe. A cantora aborda a espiritualidade na faixa "Aceita", de seu mais recente álbum "Funk Generation", e narra as vivências de uma entidade espiritual, que celebra seus feitos pelas ruas.

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