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Rachel Sheherazade deixa a Record após um ano: 'Dever cumprido'

A notícia foi confirmada pela apresentadora em suas redes sociais na noite de segunda-feira, 23. Neste ano, ela comandou os programas A Grande Conquista 2 e Domingo Record.
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 24 de Dezembro de 2024 às 14:56

Rachel Sheherazade
Rachel Sheherazade deixa a Record Crédito: Instagram/@rachelsherazade
Rachel Sheherazade não teve seu contrato renovado na TV Record. A notícia foi confirmada pela apresentadora em suas redes sociais na noite de segunda-feira, 23. Neste ano, ela comandou os programas A Grande Conquista 2 e Domingo Record.
"Meus agradecimentos à Record pelo respeito e a confiança no meu trabalho. Em menos de um ano, pude encabeçar dois grandes projetos na emissora e recebi muito amor por onde passei. O sentimento é de felicidade por tudo o que vivi este ano e aquela sensação maravilhosa do dever cumprido", escreveu na legenda da publicação.
Ela ganhou popularidade na emissora após participar de A Fazenda 15 no ano passado. Apesar de ter sido expulsa do programa, sua participação no reality show foi muito comentada nas redes sociais.
Mesmo sem seguir na emissora em 2025, Rachel participou do especial Família Record, que foi exibido na noite desta segunda-feira, 23. O canal televisivo não se pronunciou sobre o assunto.
Internautas, fãs e amigos comentaram a saída da apresentadora. "Você foi maravilhosa! Seu profissionalismo é admirável, uma excelente apresentadora! Concluir mais um projeto de maneira impecável, assim como fez ao longo de sua carreira, você é maravilhosa! Te amo", escreveu Lucas Souza, influenciador digital que participou de A Fazenda junto de Rachel. "Perfeita", elogiou o ex-BBB Gil do Vigor.

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