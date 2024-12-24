Filho de Faustão fala sobre a saúde do pai após transplantes

João Silva, 20, deu detalhes sobre a saúde do pai, Fausto Silva, depois de ser submetido a dois transplantes no último ano. Depois de passar por várias complicações, o apresentador de 74 anos vive uma vida mais reclusa - ele teria, inclusive, recusado uma homenagem no "Domingão" de Luciano Huck.
O filho do veterano afirmou que a família está "confiante" na recuperação, apesar de ele ainda encarar "limitações".
"Meu pai está em casa, tem suas limitações ainda, mas vive a vida com a família e com os amigos. Ele faz os jantares, as pizzas, está bem, feliz e confiante no processo", detalhou João em entrevista ao GShow.
O jovem afirmou ainda que o Natal, celebrado amanhã, vai ser de bastante comemoração na casa dos Silva, após um ano conturbado. Seis meses depois de um transplante de coração, o apresentador teve que transplantar um rim, e encarou meses de complicações da cirurgia.
"Sempre falamos que o importante é estar melhorando e evoluindo o quadro sempre. Acho que esse Natal vai ser de bastante comemoração, pelo jeito como o ano começou e da forma que está acabando", disse o filho de Fausto.
A saúde de Faustão no último ano
Faustão passou por transplante de coração em agosto de 2023. O doador era um homem de 35 anos e a cirurgia, realizada no Hospital Albert Einstein, durou cerca de 2h30.
Apenas seis meses depois, o apresentador teve o agravamento de uma doença renal crônica. No dia 25 de fevereiro, ele deu entrada novamente no hospital.
No dia seguinte, ele passou por um transplante de rim. A cirurgia aconteceu sem intercorrências. Segundo o jornalista Flávio Ricco, que é amigo de Fausto, ele enfrentava problemas no órgão há tempos e a necessidade do segundo transplante era conhecida desde a cirurgia do coração.
Faustão entrou na fila para transplante de rim no dia 6 de fevereiro e era 13º da lista, de acordo com informações confirmadas pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo. A instituição afirmou que os critérios de priorização foram cumpridos para a doação. Conforme a Resolução Estadual SS 06 de 2019, são critérios de priorização: impossibilidade total de acesso para diálise; pós-transplante de outro órgão e pós-doação renal.
"No caso dele, em especial, a prioridade se deu por conta de transplante prévio de órgão sólido", explicou a família do apresentador.
No dia 27 de fevereiro, Faustão já havia deixado a UTI, mas ele sofreu com intercorrências nas semanas seguintes. Mais de duas semanas depois, Faustão continuava internado devido a um "atraso" na recuperação. Um boletim médico ao qual o colunista do UOL, Lucas Pasin, teve acesso, afirmou que "o implante renal foi bem-sucedido, mas o paciente ainda aguardava pelo início do funcionamento do órgão".
Com isso, Faustão foi submetido a uma embolização. O processo consiste numa terapia minimamente invasiva em que se insere um pequeno cateter no interior do sistema linfático, o que permite uma oclusão do vaso lesado de um local, incluindo algum vaso nos rins que possa estar atrapalhando.
Após a intervenção, Faustão garantiu que está tudo bem com o órgão transplantado. "Fiz todos os exames, está tudo ok com o rim, [mas] às vezes demora até um mês. Estou na espera, na arte da paciência", disse Faustão, em entrevista à coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo.
Em agosto desse ano, ele disse estar bem, mas admitiu chance de novo transplante de rim. "Minha saúde está muito boa. Hoje, por exemplo, fiz duas horas de ginástica. Depois de dois transplantes em um prazo de seis meses, precisava recuperar a parte física. Se tornou meu mote de vida cuidar da funilaria."