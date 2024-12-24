Filho de Faustão fala sobre a saúde do pai após transplantes

João Silva deu detalhes sobre a saúde do pai, Fausto Silva Crédito: Reprodução @joaosilva

João Silva, 20, deu detalhes sobre a saúde do pai, Fausto Silva, depois de ser submetido a dois transplantes no último ano. Depois de passar por várias complicações, o apresentador de 74 anos vive uma vida mais reclusa - ele teria, inclusive, recusado uma homenagem no "Domingão" de Luciano Huck.

O filho do veterano afirmou que a família está "confiante" na recuperação, apesar de ele ainda encarar "limitações".

"Meu pai está em casa, tem suas limitações ainda, mas vive a vida com a família e com os amigos. Ele faz os jantares, as pizzas, está bem, feliz e confiante no processo", detalhou João em entrevista ao GShow.

O jovem afirmou ainda que o Natal, celebrado amanhã, vai ser de bastante comemoração na casa dos Silva, após um ano conturbado. Seis meses depois de um transplante de coração, o apresentador teve que transplantar um rim, e encarou meses de complicações da cirurgia.

"Sempre falamos que o importante é estar melhorando e evoluindo o quadro sempre. Acho que esse Natal vai ser de bastante comemoração, pelo jeito como o ano começou e da forma que está acabando", disse o filho de Fausto.

A saúde de Faustão no último ano

Faustão passou por transplante de coração em agosto de 2023. O doador era um homem de 35 anos e a cirurgia, realizada no Hospital Albert Einstein, durou cerca de 2h30.

Apenas seis meses depois, o apresentador teve o agravamento de uma doença renal crônica. No dia 25 de fevereiro, ele deu entrada novamente no hospital.

No dia seguinte, ele passou por um transplante de rim. A cirurgia aconteceu sem intercorrências. Segundo o jornalista Flávio Ricco, que é amigo de Fausto, ele enfrentava problemas no órgão há tempos e a necessidade do segundo transplante era conhecida desde a cirurgia do coração.

Faustão entrou na fila para transplante de rim no dia 6 de fevereiro e era 13º da lista, de acordo com informações confirmadas pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo. A instituição afirmou que os critérios de priorização foram cumpridos para a doação. Conforme a Resolução Estadual SS 06 de 2019, são critérios de priorização: impossibilidade total de acesso para diálise; pós-transplante de outro órgão e pós-doação renal.

"No caso dele, em especial, a prioridade se deu por conta de transplante prévio de órgão sólido", explicou a família do apresentador.

No dia 27 de fevereiro, Faustão já havia deixado a UTI, mas ele sofreu com intercorrências nas semanas seguintes. Mais de duas semanas depois, Faustão continuava internado devido a um "atraso" na recuperação. Um boletim médico ao qual o colunista do UOL, Lucas Pasin, teve acesso, afirmou que "o implante renal foi bem-sucedido, mas o paciente ainda aguardava pelo início do funcionamento do órgão".

Com isso, Faustão foi submetido a uma embolização. O processo consiste numa terapia minimamente invasiva em que se insere um pequeno cateter no interior do sistema linfático, o que permite uma oclusão do vaso lesado de um local, incluindo algum vaso nos rins que possa estar atrapalhando.

Após a intervenção, Faustão garantiu que está tudo bem com o órgão transplantado. "Fiz todos os exames, está tudo ok com o rim, [mas] às vezes demora até um mês. Estou na espera, na arte da paciência", disse Faustão, em entrevista à coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo.