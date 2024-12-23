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Viih Tube chora ao detalhar problemas de saúde do filho ao 'Fantástico'

Viih Tube e Eliezer falaram sobre os problemas de saúde de Ravi, filho do casal que nasceu no último dia 11 de novembro, em entrevista ao Fantástico, da Globo.
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 23 de Dezembro de 2024 às 14:30

Viih Tube e o filho Ravi
Diagnosticado com enterocolite, o bebê não apresentou sintomas além do conteúdo das fraldas Crédito: Instagram/@ravitubbe
Viih Tube e Eliezer falaram sobre os problemas de saúde de Ravi, filho do casal que nasceu no último dia 11 de novembro, em entrevista ao Fantástico, da Globo.
Diagnosticado com enterocolite, o bebê não apresentou sintomas além do conteúdo das fraldas. "Com quinze dias de vida, ele fez uma fralda com muito cocô e muito sangue. De início, a primeira suspeita da médica foi a doença hemorrágica do recém-nascido, que é falta de vitamina K", relatou Viih Tube.
Após terem dado suplementos de vitamina K para a criança, não houve melhora. "Veio a segunda fralda e não veio um aspecto de borra de café, mas um que chamam de geleia de framboesa. Era mais vivo o sangue, bastante, mais ainda."
Eliezer relembrou o medo que passou: "A pediatra chegou para visitá-lo e falou: existe um risco sério de perfuração. Pode [levar a óbito], a gente precisará inclusive trazer um cirurgião para acompanhar o caso, porque pode ser de uma hora para a outra".
Não houve necessidade de cirurgia, e Ravi foi tratado à base de soro e antibióticos enquanto esteve internado. Viih Tube valorizou o fato de poder ter amamentado o filho por 15 dias, o que não pôde fazer depois, e chegou a chorar: "Foi muito lindo, e está ótimo. Isso hoje é o menor dos problemas. Fico feliz de que exista uma forma de resolver o probleminha dele".
"A gente viveu muita coisa, uma atrás da outra. No trabalho, na família... Minha avó teve um AVC, [o Eliezer] teve um cateterismo", disse a influenciadora. Eliezer concluiu: "Teve um funcionário nosso que aproveitou a situação para desviar dinheiro nosso".

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