Preta Gil permanece na UTI após cirurgia; estado é estável

Preta Gil passou por cirurgia na última quinta-feira Crédito: Reprodução @pretagil

Preta Gil , 50, permanece internada na UTI do hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após passar por cirurgia na última quinta-feira (19).

Ela se encontra em estado estável, porém sem previsão de alta, segundo boletim médico publicado em suas redes sociais. "Deverá permanecer internada pelos próximos dias, conforme planejado", informa o boletim.

Preta está sendo acompanhada pelas equipes lideradas pelos médicos Roberto Kalil Filho, Roberta Saretta, Fernanda Caparelli e Frederico Teixeira.

A cantora, em tratamento contra um câncer , deu entrada no Sírio-Libanês na noite de quarta-feira (18) e pediu por orações antes do procedimento.

"Aqui estou eu, mais uma vez, diante de uma cirurgia muito grande, mas minha fé, minha vontade de viver é maior que tudo. O sentimento agora é de gratidão e muito amor no coração", disse Preta.

Há duas semanas, a artista esteve em Nova York para conversar com uma médica especialista em tratamento oncológico.