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Sem previsão de alta

Preta Gil permanece na UTI após cirurgia; estado é estável

Preta Gil, 50, permanece internada na UTI do hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após passar por cirurgia na última quinta-feira (19).
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Dezembro de 2024 às 16:16

Preta Gil
Preta Gil passou por cirurgia na última quinta-feira Crédito: Reprodução @pretagil
Preta Gil, 50, permanece internada na UTI do hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após passar por cirurgia na última quinta-feira (19).
Ela se encontra em estado estável, porém sem previsão de alta, segundo boletim médico publicado em suas redes sociais. "Deverá permanecer internada pelos próximos dias, conforme planejado", informa o boletim.
Preta está sendo acompanhada pelas equipes lideradas pelos médicos Roberto Kalil Filho, Roberta Saretta, Fernanda Caparelli e Frederico Teixeira.
A cantora, em tratamento contra um câncer, deu entrada no Sírio-Libanês na noite de quarta-feira (18) e pediu por orações antes do procedimento.
"Aqui estou eu, mais uma vez, diante de uma cirurgia muito grande, mas minha fé, minha vontade de viver é maior que tudo. O sentimento agora é de gratidão e muito amor no coração", disse Preta.
Há duas semanas, a artista esteve em Nova York para conversar com uma médica especialista em tratamento oncológico.
Preta tratou o câncer colorretal no ano passado, mas a doença voltou em agosto deste ano e evoluiu para uma metástase em quatro locais: em duas estruturas do sistema linfático, conhecidos como linfonodos; no peritônio, membrana que reveste órgãos como intestino, fígado e estômago; e no ureter, tubo por onde passa a urina.

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