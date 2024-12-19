Tati Machado está grávida do primeiro filho

A repórter e apresentadora Tati Machado, 33, está grávida. A novidade foi compartilhada por ela no Mais Você (Globo), e emocionou a apresentadora, Ana Maria Braga.
Nos bastidores da atração, Tati entregou um body de bebê com a frase "Exxxquece, vovó", para Ana Maria. O vídeo foi mostrado ao vivo.
A apresentadora está com três meses e meio de gestação e ainda não sabe o sexo. Tati é casada com o cineasta e diretor de fotografia Bruno Monteiro.
"Estou grávida. Muito feliz de falar isso aqui. Quem me acompanha sabe, faltava uma peça. Sempre tive o sonho de ser mãe", disse ela, emocionada.