Fernanda Britto, influenciadora de etiqueta, morre aos 64 anos Crédito: Reprodução/Instagram/@fernandabrittoprotocolo

A equipe da empresária compartilhou nas redes sociais dela uma homenagem e disse que Fernanda amava estar conectada às pessoas. "Respondia com carinho a cada mensagem que recebia e fazia questão de ligar quando um seguidor trazia uma dúvida mais elaborada".

A influenciadora viralizou nas redes sociais ao fazer pequenos vídeos com dicas de etiqueta com bom humor. Em um dos conteúdos, ela pediu aos seguidores que prestassem atenção ao serem sinceros demais. Em outro, ela afirmou que não se deve falar o preço das coisas após um elogio. "Não estrague o momento. Só agradeça. É o suficiente."

No sábado (13), a equipe afirmou que o estado de saúde dela continuava grave e pediu orações e energia de cura.