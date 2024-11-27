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  • 'Tive dificuldade de me conformar', diz Gilberto Gil sobre morte do filho aos 19 anos
Televisão

'Tive dificuldade de me conformar', diz Gilberto Gil sobre morte do filho aos 19 anos

Músico fala sobre família, velhice e turnê de despedida no Conversa com Bial
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Novembro de 2024 às 08:55

Gilberto Gil participa do Conversa com Bial
Gilberto Gil participa do Conversa com Bial Crédito: Daniela Toviansky/Globo
Gilberto Gil, 82, encerrou a temporada 2024 do Conversa com Bial (Globo). Na entrevista, que vai ao ar dia 13 de dezembro, o músico falou sobre a morte do filho Pedro, em 1990.
Pedro Gil era o filho mais velho de Gil com a segunda mulher, Sandra Gadelha, e também era músico. Ele morreu aos 19 anos em um acidente de carro. Questionado por Bial se essa foi a perda com a qual mais sofreu, Gil confirmou que sim.
"Tinha dificuldade de me conformar com a inversão dos fatores. Ele tinha 19 anos e foi um acidente, foi muito de repente", lembrou o cantor. "Tive uma tentação pelo inconformismo. Até hoje não me conformo, mas a gente tem que se conformar."
Ainda na entrevista, Gil falou sobre a relação cada vez mais terna com os filhos e netos e anunciou sua turnê Tempo Rei, a derradeira da carreira, que começa em março.
No programa, Pedro Bial evitou perguntar sobre Preta, que está em tratamento de câncer. O músico, porém, falou longamente sobre a relação com os filhos, netos e bisneta. Ele afirmou estar mais próximo da família, que o acompanha sempre nas turnês e viagens pelo mundo.
Na estrada, aliás, a culinária favorita da família Gil é a italiana, segundo o patriarca. "A comida italiana não tem erro, praticamente em qualquer lugar do mundo ela consegue manter suas características preservadas."
O programa vai ao ar no dia 13 de dezembro, à 1h.

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