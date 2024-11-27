Tatá Werneck chora ao falar do último encontro com Paulo Gustavo Crédito: Multishow / Reprodução

Tatá Werneck está completando oito anos na apresentação do Prêmio Multishow, metade dos quais dividiu o palco com o ator Paulo Gustavo, que faleceu em maio de 2021 por complicações da Covid-19. Ela se emocionou ao lembrar do amigo: "A última vez que encontrei o Paulo foi no Prêmio Multishow", disse, referindo-se à edição de 2020.

A apresentadora também contou que estar à frente da atração após a morte do ator foi desafiador. "Muito difícil. Só ficava pensando no meu amigo, porque ele adorava apresentar o Prêmio Multishow", afirmou. "É impossível não lembrar dele, porque Paulo foi muito importante para essa premiação", completou Tatá, chorando, durante a coletiva de lançamento do evento nesta terça-feira (26).

Além de Tatá Werneck, Kenya Sade e Tadeu Schmidt comandam a 31ª edição do Prêmio Multishow, que acontece no dia 3 de dezembro, no Rio de Janeiro. O diretor da premiação, Adriano Ricco, deu alguns spoilers sobre o programa: "Reunimos um super time de artistas para as apresentações, incluindo Pedro Sampaio, Gloria Groove, Liniker, Simone Mendes, Zezé Di Camargo e Luciano. Teremos também uma homenagem aos 40 anos de carreira do Raça Negra e a estreia do Prêmio Vanguarda para Anitta."