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Tatá Werneck chora ao falar do último encontro com Paulo Gustavo

Apresentadora do Prêmio Multishow lembra que os dois trabalharam juntos na edição 2020
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Novembro de 2024 às 08:14

Tatá Werneck chora ao falar do último encontro com Paulo Gustavo
Tatá Werneck chora ao falar do último encontro com Paulo Gustavo Crédito: Multishow / Reprodução
Tatá Werneck está completando oito anos na apresentação do Prêmio Multishow, metade dos quais dividiu o palco com o ator Paulo Gustavo, que faleceu em maio de 2021 por complicações da Covid-19. Ela se emocionou ao lembrar do amigo: "A última vez que encontrei o Paulo foi no Prêmio Multishow", disse, referindo-se à edição de 2020.
A apresentadora também contou que estar à frente da atração após a morte do ator foi desafiador. "Muito difícil. Só ficava pensando no meu amigo, porque ele adorava apresentar o Prêmio Multishow", afirmou. "É impossível não lembrar dele, porque Paulo foi muito importante para essa premiação", completou Tatá, chorando, durante a coletiva de lançamento do evento nesta terça-feira (26).
Além de Tatá Werneck, Kenya Sade e Tadeu Schmidt comandam a 31ª edição do Prêmio Multishow, que acontece no dia 3 de dezembro, no Rio de Janeiro. O diretor da premiação, Adriano Ricco, deu alguns spoilers sobre o programa: "Reunimos um super time de artistas para as apresentações, incluindo Pedro Sampaio, Gloria Groove, Liniker, Simone Mendes, Zezé Di Camargo e Luciano. Teremos também uma homenagem aos 40 anos de carreira do Raça Negra e a estreia do Prêmio Vanguarda para Anitta."
Tadeu Schmidt considerou a premiação especial para Anitta "um golaço". "Anitta é embaixadora do Brasil, gigante demais, e qualquer coisa que ela faz ganha um peso enorme. Justíssima a homenagem. repercussão foi grande; ficou em primeiro lugar", lembrou. Kenya destacou o impacto da artista na premiação: "Quando saiu Anitta no Prêmio Multishow, a repercussão ficou em primeiro lugar", lembrou.

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