Balada K-pop agita a Serra neste fim de semana com entrada gratuita

Os capixabas fãs de K-Pop têm um encontro marcado neste domingo, 1º de dezembro. Das 14h às 20h, o Shopping Mestre Álvaro será palco de um evento cheio de animação: a Summer Vibes K-Party, uma balada temática que promete muita música, dança e cultura pop sul-coreana.
O evento, realizado pela Millenium Store, acontecerá no Pátio do shopping e terá entrada solidária. Quem quiser contribuir, pode levar 1 kg de alimento não perecível, que será doado para uma instituição beneficente.
A programação inclui apresentações de dança com a equipe YunikonLand e Random Play Dance, em que os fãs também poderão mostrar suas habilidades coreográficas. DJs vão comandar as pick-ups, tocando os maiores sucessos do K-Pop.
Para completar a experiência, o evento contará com estande de produtos temáticos, drinks não alcoólicos e uma festa para os participantes brilharem como verdadeiros ídolos. Outro destaque são os sorteios, brindes e a troca de photocards, permitindo que os fãs interajam e ampliem suas coleções.
PROGRAMAÇÃO
- DJs tocando sucessos do K-Pop
- Apresentações de dança com a YunikonLand
- Random Play Dance para participar
- Estandes com produtos K-Pop
- Drinks temáticos (sem álcool)
- Festa para brilhar como um idol
- Sorteios, brindes e troca de photocards
- Entrada: Gratuita e solidária. Doe 1kg de alimento não perecível (opcional) para ajudar uma instituição beneficente
SERVIÇO
- Summer Vibes K-Party
- Data: Domingo, 1º de dezembro
- Horário: Das 14h às 20h
- Local: Pátio Mestre Álvaro, Shopping Mestre Álvaro