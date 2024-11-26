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Programação

Balada K-pop agita a Serra neste fim de semana com entrada gratuita

Summer Vibes K-Party acontece neste domingo (1º), em um shopping. Programação terá muita música e dança sul-coreana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 26 de Novembro de 2024 às 14:20

Balada K-pop promete agitar shopping da Serra neste final de semana
Balada K-pop promete agitar shopping da Serra neste final de semana Crédito: Yunikonland
Os capixabas fãs de K-Pop têm um encontro marcado neste domingo, 1º de dezembro. Das 14h às 20h, o Shopping Mestre Álvaro será palco de um evento cheio de animação: a Summer Vibes K-Party, uma balada temática que promete muita música, dança e cultura pop sul-coreana.
O evento, realizado pela Millenium Store, acontecerá no Pátio do shopping e terá entrada solidária. Quem quiser contribuir, pode levar 1 kg de alimento não perecível, que será doado para uma instituição beneficente.
A programação inclui apresentações de dança com a equipe YunikonLand e Random Play Dance, em que os fãs também poderão mostrar suas habilidades coreográficas. DJs vão comandar as pick-ups, tocando os maiores sucessos do K-Pop.

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Balada K-pop também terá uma programação recheada neste final de semana
Balada K-pop também terá uma programação recheada neste final de semana Crédito: Yunikonland
Para completar a experiência, o evento contará com estande de produtos temáticos, drinks não alcoólicos e uma festa para os participantes brilharem como verdadeiros ídolos. Outro destaque são os sorteios, brindes e a troca de photocards, permitindo que os fãs interajam e ampliem suas coleções.

PROGRAMAÇÃO

  • DJs tocando sucessos do K-Pop
  • Apresentações de dança com a YunikonLand
  • Random Play Dance para participar
  • Estandes com produtos K-Pop
  • Drinks temáticos (sem álcool)
  • Festa para brilhar como um idol
  • Sorteios, brindes e troca de photocards
  • Entrada: Gratuita e solidária. Doe 1kg de alimento não perecível (opcional) para ajudar uma instituição beneficente

SERVIÇO

  • Summer Vibes K-Party
  • Data: Domingo, 1º de dezembro
  • Horário: Das 14h às 20h
  • Local: Pátio Mestre Álvaro, Shopping Mestre Álvaro

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