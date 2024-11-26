Balada K-pop agita a Serra neste fim de semana com entrada gratuita

Balada K-pop promete agitar shopping da Serra neste final de semana Crédito: Yunikonland

Os capixabas fãs de K-Pop têm um encontro marcado neste domingo, 1º de dezembro. Das 14h às 20h, o Shopping Mestre Álvaro será palco de um evento cheio de animação: a Summer Vibes K-Party, uma balada temática que promete muita música, dança e cultura pop sul-coreana.

O evento, realizado pela Millenium Store, acontecerá no Pátio do shopping e terá entrada solidária. Quem quiser contribuir, pode levar 1 kg de alimento não perecível, que será doado para uma instituição beneficente.

A programação inclui apresentações de dança com a equipe YunikonLand e Random Play Dance, em que os fãs também poderão mostrar suas habilidades coreográficas. DJs vão comandar as pick-ups, tocando os maiores sucessos do K-Pop.

Balada K-pop também terá uma programação recheada neste final de semana Crédito: Yunikonland

Para completar a experiência, o evento contará com estande de produtos temáticos, drinks não alcoólicos e uma festa para os participantes brilharem como verdadeiros ídolos. Outro destaque são os sorteios, brindes e a troca de photocards, permitindo que os fãs interajam e ampliem suas coleções.

PROGRAMAÇÃO

DJs tocando sucessos do K-Pop

Apresentações de dança com a YunikonLand

Random Play Dance para participar

Estandes com produtos K-Pop

Drinks temáticos (sem álcool)

Festa para brilhar como um idol

Sorteios, brindes e troca de photocards

Entrada: Gratuita e solidária. Doe 1kg de alimento não perecível (opcional) para ajudar uma instituição beneficente

SERVIÇO