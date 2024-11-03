Conheça os melhores K-dramas para maratonar

Melhores K-dramas para maratonar Crédito: Divulgação/Netflix, Disney+ e Viki

Os dramas coreanos são uma parte essencial da Onda Coreana (Hallyu), um movimento cultural promovido tanto pelo governo quanto pelo setor privado da Coreia do Sul. Após anos de isolamento cultural e restrições a obras estrangeiras, o período pós-guerra da Coreia trouxe uma gradual abertura para a cultura pop de outros países. Reconhecendo o imenso potencial de expansão e influência global de sua indústria criativa, os setores econômicos sul-coreanos começaram a investir pesadamente em diversas áreas, incluindo música, literatura, jogos, moda, tecnologia e audiovisual.

Algumas obras se tornaram marcos dessa expansão global da cultura sul-coreana. A música "Gangnam Style", de PSY, é um divisor de águas, tornando-se o primeiro vídeo do YouTube a alcançar um bilhão de visualizações e apresentando o K-pop a um público internacional vasto.

"Parasita", dirigido por Bong Joon-ho, foi o primeiro filme em língua estrangeira a ganhar o Oscar de "Melhor Filme", e "Round 6" (Squid Game), que rapidamente se tornou a série mais assistida da história da No audiovisual, dois fenômenos se destacam:, dirigido por Bong Joon-ho, foi o primeiro filme em língua estrangeira a ganhar o Oscar de "Melhor Filme", e(Squid Game), que rapidamente se tornou a série mais assistida da história da Netflix , consolidando a influência global das produções sul-coreanas na televisão.

K-drama, ou drama coreano, é uma série ou novela de televisão produzida na Coreia do Sul, caracterizada pelo melodrama as produções abrangem diversos gêneros, incluindo romance, comédia, suspense e fantasia. Normalmente, os K-dramas têm episódios que variam de 16 a 20, com uma duração média de 60 minutos cada. Eles costumam abordar temas como amor, amizade, família e questões sociais.

Quer conhecer mais K-dramas? Separamos aqui 5 produções que marcaram a televisão coreana e uma muito especial para o audiovisual brasileiro. Tem romance, aventura, comédia e dramas históricos.

1. Meninos antes das flores (Netflix, Max e Viki)

Jan Di (Koo Hye-sun), uma garota humilde que trabalha na lavanderia da família, salva um estudante da prestigiada Escola Shinhwa de um suicídio e ganha uma bolsa de estudos. Por mais que não quisesse aceitar no começo, acaba cedendo. O que ela não esperava era que o grupo F4 — os líderes da escola, alunos ricos, mimados e filhos de grandes empresários — se tornasse uma presença constante em sua vida, seja como amigos, inimigos ou até interesses amorosos. Ao defender uma amiga, Jan Di enfrenta o líder do grupo, Go Jun Pyo (Lee Min-ho), que torna sua vida mais difícil. No entanto, ela não se intimida e, com o tempo… o ódio vira amor.

Enquanto isso, Jan Di desenvolve sentimentos por outro membro do F4, Yoon Ji Hoo (Kim Hyun-joong) , criando um triângulo amoroso e uma rivalidade entre os dois amigos.

Curiosidades: Boys Over Flowers ganhou uma segunda temporada. Além disso, a série teve um remake tailandês e conta com uma música do grupo de K-pop Super Junior na trilha sonora. O drama é baseado no mangá japonês Hana Yori Dango, que inspirou várias adaptações ao redor do mundo.

2. Reply 1988 (Netflix e Viki)

No final dos anos 80, cinco amigos de infância que vivem na mesma vizinhança em Seul, Sung Duk-seon (Lee Hye-ri), Choi Taek (Park Bo-gum), Sung Sun-woo (Go Kyung-pyo), Kim Jung-hwan (Ryu Jun-yeol) e Ryu Dong-ryong (Lee Dong-hwi), passam seus últimos anos de adolescência juntos, enfrentando os desafios do ensino médio e compartilhando momentos com suas famílias, que também mantêm uma convivência próxima.

Duk-seon é a única garota do grupo e luta com seu baixo rendimento escolar. Choi Taek é um jogador de Go profissional e reservado. Sun-woo é o presidente do conselho estudantil e um filho dedicado. Jung-hwan é inteligente e apaixonado por futebol, enquanto Dong-ryong é um amante de música e dança, com uma sabedoria surpreendente para sua idade.

Curiosidades: A série Reply 1988 é inspirada no drama Three Families Under One Roof, que foi ao ar de 1986 a 1994. Reply 1988 faz parte da antologia de dramas "Reply", junto com Reply 1997 (2012) e Reply 1994 (2013).

3. My Mister (Netflix, Prime e Viki)

My Mister conta a história de Park Dong Hoon (Lee Sun-kyun), um engenheiro de meia-idade. Trabalhando em uma empresa onde seu antigo calouro de faculdade, Joon Yeon (Kim Young Min), é seu chefe, ele lida com a infelicidade de um casamento problemático. Além disso, Dong Hoon sustenta a mãe e dois irmãos desempregados.

Lee Ji-an (IU), uma jovem de 21 anos, luta com dívidas e cuida da avó doente. Trabalhando na mesma empresa, ambos se encontram presos em uma teia intrigas e rivalidades no trabalho e com suas famílias. A união e conexão entre eles é inevitável.

Curiosidades: A protagonista IU, que interpreta Lee Ji-an em My Mister, é uma das maiores estrelas da história da música sul-coreana. Dong Hoon é interpretado pelo ator Lee Sun-kyun, que também é conhecido por seu papel como o pai rico no filme Parasita. Ele cometeu suicídio.

4. Mr. Sunshine (Netflix)

Choi Yoo-jin (Lee Byung-hun), que nasce como escravo, passa por um evento traumático na infância e é levado para os Estados Unidos durante a Shinmiyangyo, uma expedição realizada na Coreia em 1871. Já adulto, ele retorna a Joseon sob o nome de Eugene Choi, agora como oficial do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Ao voltar, ele se apaixona por Go Ae-shin (Kim Tae-ri), a filha de um aristocrata, enquanto começa a desvendar uma conspiração das forças estrangeiras que buscam colonizar a Coreia.

Curiosidades: Mr. Sunshine registrou a quarta maior audiência da história da televisão a cabo sul-coreana. Em Seul, a série se tornou a segunda maior audiência já registrada para uma emissora por assinatura.

5. Snowdrop (Disney+)

Ambientado em 1987, durante os protestos pela democracia na Coreia do Sul. A história gira em torno de Lim Soo-ho (Jung Hae-in), um jovem misterioso que aparece ensanguentado em um vestiário feminino, encontrado por Eun Young-ho (Kim Ji-soo). Apesar do medo, Young-ho decide ajudá-lo a se esconder. No entanto, Young-ho descobre que Soo-ho é um agente norte-coreano infiltrado. Esse tom de amor proibido deixa tudo ainda mais especial.

Curiosidades: Em "Snowdrop," Jisoo, do BLACKPINK, faz sua estreia oficial como atriz, após muitos pedidos dos fãs. Além disso, ela será a protagonista da série “Newtopia” (anteriormente chamada de “Influenza”), um thriller de zumbis do roteirista de "Parasita". A estrela também fará sua estreia no cinema na adaptação do webtoon "Omniscient Reader’s Viewpoint", onde interpretará Lee Ji Hye, ambas programadas para 2025.

A série enfrentou críticas sobre sua representação dos espiões da ditadura sul-coreana, fazendo a emissora esclarecer aspectos do enredo e adiar sua estreia.

6. Além do guarda-roupa (Max)

Acompanhamos a história de Carol, uma jovem paulista de 17 anos que decide se afastar de qualquer influência da cultura asiática após o abandono de seu pai coreano. Porém, sua vida toma um rumo inesperado quando ela descobre que seu guarda-roupa é um portal para o dormitório do ACT, o grupo de K-pop mais famoso da atualidade.

Em meio ao conflito entre sua identidade e o desejo de se distanciar de suas raízes coreanas, Carol se vê imersa na vida dos idols, que apresentam hábitos, culturas e estilos totalmente diferentes dos seus. Nesse cenário fantástico, ela começa a redescobrir e se reconectar com a cultura coreana e o passado que tanto tentou ignorar.

Curiosidades: O ex-BBB Pyong Lee é um dos atores que participa da série.