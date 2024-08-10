5 séries coreanas que fazem sucesso no Brasil

Séries coreanas têm ganhado muitos fãs no Brasil com suas histórias cativantes e produções de alta qualidade Crédito: Reprodução digital | Netflix

Nos últimos anos, as séries coreanas, ou K-dramas, têm conquistado um número crescente de fãs no Brasil. A qualidade de produção, enredos envolventes e personagens bem desenvolvidos são apenas algumas das razões pelas quais elas têm atraído tanto a atenção dos espectadores brasileiros.

Além de entreter, os K-dramas frequentemente abordam questões sociais, emocionais e culturais de maneira profunda e sensível, o que ressoa com o público de diversas idades e interesses. Confira, a seguir, 5 séries coreanas que fazem grande sucesso no Brasil!

1. Pousando no Amor

Em “Pousando no Amor”, uma herdeira sul-coreana e um oficial norte-coreano se apaixonam após um acidente de parapente Crédito: Reprodução digital | Netflix

Yoon Se-ri (Son Ye-jin) é uma herdeira sul-coreana que, após um acidente de parapente, acaba pousando na Coreia do Norte. Lá, ela encontra Ri Jeong-hyeok (Hyun Bin), um oficial do exército norte-coreano. Apesar das tensões políticas entre os dois países, eles desenvolvem um relacionamento profundo e desafiam as adversidades para ficarem juntos.

Onde assistir: Netflix.

2. Classe Itaewon

Em “Classe Itaewon”, um jovem empresário luta para construir um restaurante em Seul e buscar justiça pela morte de seu pai Crédito: Reprodução digital | Netflix

Baseado em um webtoon popular, a série segue a história de Park Sae-ro-yi (Park Seo-joon), que abre um bar-restaurante no bairro de Itaewon, em Seul, após a morte trágica de seu pai. Com a ajuda de sua equipe diversificada, ele desafia o império gastronômico que destruiu sua família. A série aborda temas como justiça, vingança, amizade e a luta contra a discriminação.

Onde assistir: Netflix.

3. Round 6

Em “Round 6”, um grupo de pessoas endividadas participa de jogos mortais para ganhar um grande prêmio em dinheiro Crédito: Reprodução digital | Netflix

“Round 6” é um thriller de sobrevivência que se tornou um fenômeno global. A série segue um grupo de pessoas endividadas que participam de uma série de jogos “infantis” mortais para ganhar um grande prêmio em dinheiro. Gi-hun (Lee Jung-jae) é o protagonista que luta para sobreviver e proteger seus entes queridos enquanto enfrenta desafios morais e físicos.

Onde assistir: Netflix.

4. Barganha

Em “Barganha”, participantes de um leilão ilegal de órgãos humanos lutam pela sobrevivência após um terremoto Crédito: Reprodução digital | Paramount+

A série gira em torno de um leilão ilegal de órgãos humanos. Os personagens se encontram presos em um local isolado após um terremoto , transformando o que era um esquema de tráfico em uma luta desesperada pela sobrevivência. A trama explora a ganância e a moralidade humana em situações extremas.

Onde assistir: Paramount+.

5. Descendentes do Sol

Em “Descendentes do Sol”, um capitão das forças especiais e uma médica se apaixonam em meio a uma missão de paz em um país devastado pela guerra Crédito: Reprodução digital | Viki

“Descendentes do Sol” é um drama romântico e de ação que narra a história do capitão Yoo Si-jin (Song Joong-ki) e da Dra. Kang Mo-yeon (Song Hye-kyo). Ele é um soldado das forças especiais sul-coreanas, enquanto ela é uma médica talentosa. Seus caminhos se cruzam em um país fictício devastado pela guerra, em que ambos são enviados para uma missão de paz. A série aborda temas como sacrifício, amor em tempos de guerra e o dever de proteger a vida.