Receita de hot dog coreano é fácil de fazer e fica supercrocante

Já comeu hot dog coreano? Também conhecida como korean corn dog, essa variação do cachorro-quente americano leva salsicha enrolada com queijo em um palito, empanada e frita, que quando pronta tem uma casquinha bem crocante e apetitosa.
Apresentamos essa receita aqui, no HZ, para comemorar o Dia do Cachorro-Quente, 9 de setembro, comemorado no mundo inteiro. Curtiu a dica? Então acompanhe as instruções de preparo abaixo, passo a passo.
HOT DOG COREANO
Rendimento: 8 porções
Tempo médio de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
Tempo médio de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
Ingredientes:
- 8 salsichas
- 8 fatias de muçarela
- 1 xícara (chá) de farinha de trigo
- ½ xícara (chá) de leite
- 1 colher (sopa) de fermento
- 1 ovo
- 1 colher (sopa) de açúcar
- 1 pitada de sal
- Farinha de pão ou farinha de rosca para empanar
- Óleo para fritar
- 8 palitos de churrasco ou hashi
Modo de preparo:
- Comece colocando a salsicha para ferver por três minutos, depois a escorra e reserve.
- Em uma vasilha, coloque a farinha, o leite, o ovo, o fermento, o açúcar e o sal.
- Com ajuda de um fouet, misture bem até a massa ficar sem nenhum grumo.
- Coloque a massa em um prato, espete as salsichas em palitos para espetinhos ou em um hashis e enrole uma fatia de muçarela em cada uma delas.
- Cubra cada salsicha completamente com a massa e passe na farinha, apertando levemente com a mão para modelar.
- Frite as salsichas em óleo na temperatura de 160°C até ficarem douradas. Se necessário, utilize um termômetro para medir a temperatura do óleo.
- Em seguida, escorra as salsichas em um papel-toalha e sirva acompanhadas de ketchup e mostarda.
Fonte: Água Doce.