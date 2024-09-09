Famosa na internet

Receita de hot dog coreano é fácil de fazer e fica supercrocante

Hz comemora o Dia do Cachorro-Quente, 9 de setembro, com uma versão diferentona do quitute no palito. Aprenda a preparar!
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 09 de Setembro de 2024 às 07:00

Hot dog coreano (corn dog)
O hot dog coreano (korean corn dog) é preparado no palito Crédito: Água Doce/Divulgação
Já comeu hot dog coreano? Também conhecida como korean corn dog, essa variação do cachorro-quente americano leva salsicha enrolada com queijo em um palito, empanada e frita, que quando pronta tem uma casquinha bem crocante e apetitosa.
Apresentamos essa receita aqui, no HZ, para comemorar o Dia do Cachorro-Quente, 9 de setembro, comemorado no mundo inteiro. Curtiu a dica? Então acompanhe as instruções de preparo abaixo, passo a passo.  

HOT DOG COREANO

Rendimento: 8 porções
Tempo médio de preparo: 30 minutos
Nível: fácil

Ingredientes:

  • 8 salsichas
  • 8 fatias de muçarela
  • 1 xícara (chá) de farinha de trigo
  • ½ xícara (chá) de leite
  • 1 colher (sopa) de fermento
  • 1 ovo
  • 1 colher (sopa) de açúcar
  • 1 pitada de sal
  • Farinha de pão ou farinha de rosca para empanar
  • Óleo para fritar
  • 8 palitos de churrasco ou hashi

Modo de preparo:

  1. Comece colocando a salsicha para ferver por três minutos, depois a escorra e reserve. 
  2. Em uma vasilha, coloque a farinha, o leite, o ovo, o fermento, o açúcar e o sal. 
  3. Com ajuda de um fouet, misture bem até a massa ficar sem nenhum grumo. 
  4. Coloque a massa em um prato, espete as salsichas em palitos para espetinhos ou em um hashis e enrole uma fatia de muçarela em cada uma delas. 
  5. Cubra cada salsicha completamente com a massa e passe na farinha, apertando levemente com a mão para modelar. 
  6. Frite as salsichas em óleo na temperatura de 160°C até ficarem douradas. Se necessário, utilize um termômetro para medir a temperatura do óleo. 
  7. Em seguida, escorra as salsichas em um papel-toalha e sirva acompanhadas de ketchup e mostarda.
Fonte: Água Doce. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

Veja Também

Pão de queijo recheado ou na versão hot dog: veja onde provar no ES

5 receitas da culinária coreana para você fazer em casa

Novo restaurante em Vitória traz sabores de Japão, Coreia e Tailândia

Recomendado para você

All Stars Jazz Band será formada exclusivamente para o festival
Itaúnas: festival de jazz e blues gratuito terá banda criada exclusivamente para o evento
Imagem de destaque
'Indústria paralela' orienta imigrantes a fingirem ser gays para obterem asilo, mostra investigação da BBC
Jordano Bruno Gasperazzo Leite, novo delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo
Novo chefe da Polícia Civil no ES faz mudanças em delegacias; veja as trocas

