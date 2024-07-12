Novo restaurante em Vitória traz sabores de Japão, Coreia e Tailândia

Releituras de pratos coreanos e tailandeses estão entre os trunfos da casa Crédito: Pedro Mello

Japão, Coreia do Sul e Tailândia são referências na cozinha do Banzai Dekki Asian Food Bar, aberto há poucos dias em Vitória. O menu é assinado pelo chef Caio Maia, que trabalhou por seis anos em empreendimentos do chef Alex Atala, como D.O.M e 7 Gastronomia.

A nova casa fica na Rua Joaquim Lírio e tem arquitetura moderna e minimalista, inspirada em um deque de navio. Suas mesas ocupam dois ambientes: um salão climatizado, com balcão, e um deque externo.

Ambientes têm decoração minimalista Crédito: Evelize Calmon

No cardápio, as atenções se voltam para pratos asiáticos que vão além do sushi, como bulgogi, katsu sando, pork bun e curry tailandês, em releituras com pegada fusion.

A convite do empresário Luiz Unelo, sócio-proprietário da casa, nossa equipe provou alguns dos principais itens do menu. Na seção de entradinhas frias, o destaque foi o Siri Roll (R$ 39*), porção com quatro rolinhos de massa de harumaki recheados com salada fria e cremosa de siri, maionese oriental e pimenta japonesa (togarashi).

O Bulgogi Roll, em que o tradicional churrasco coreano ganha forma de sanduíche (pão de leite, carne marinada em temperos coreanos e salteada, saladinha de repolho e limão/ R$ 45*), o dumpling de camarão (R$ 49*), com óleo de chili e bastante coentro fresco, e a choux cream com cacau e banana-da-terra caramelizada (R$ 22*) estão entre as opções imperdíveis.

HZ provou!

Nesta semana, o Banzai Dekki funcionará até sábado, das 18h às 23h30. Do dia 16/07 em diante, abrirá de terça a domingo, a partir das 18h. Rua Joaquim Lírio, 595, ao lado do Banzai Lounge, Praia do Canto, Vitória. Reservas e mais informações: (27) 99294-2404 e @banzaidekki.

REDE DE CAFETERIAS DO ES ABRE LOJA "TO GO"

A rede capixaba de cafeterias Terrafé acaba de inaugurar em Vitória sua primeira loja com o conceito “to go” (para viagem), em que o cliente escolhe, paga e leva o produto, sem consumir no local.

Com base no portifólio da marca, que inclui 15 tipos de cafés especiais, alguns deles premiados, a nova unidade oferece bebidas como expresso e cappuccino em versões variadas. O endereço é Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 65, Santa Luiza.

O cardápio, que é reduzido e o cliente acessa por um totem de autoatendimento, contém ainda bebidas geladas, como frappuccinos, açaí com mate e milkshakes. Para comer, há bolos, tortas, brownie e salgados. Mais informações: @terrafecafeteria.

Bebidas geladas com café fazem parte do menu Crédito: Terrafé/Divulgação

FRANQUIA LANÇA NOVIDADES COM CHURROS

Com lojas nos shoppings Vitória e Vila Velha, a cookie store Mr. Cheney segue até 30 de julho com a campanha Festa Junina/Julina 2024, que traz ao cardápio da rede de franquias três diferentes releituras de churros.

O cinnamon roll de churros, com cobertura de doce de leite, açúcar e canela, custa de R$ 21* a R$ 28,50* (delivery). Já o cookie churros, de chocolate branco, enrolado e assado com açúcar e canela e coberto com doce de leite, varia entre R$ 17,50* e R$ 23,50* (delivery) a unidade.

Cinnamon roll de churros fica no cardápio até 30 de julho Crédito: Mr. Cheney/Divulgação

Para beber, a novidade é o cappuccino Churros, feito de leite vaporizado com doce de leite e café expresso, decorado com doce de leite e polvilhado com açúcar e canela (de R$ 15* a R$ 17*). Mais informações: @mr.cheneyvix e @mrcheneyvilavelha.

*Valores apurados em 11/07.

OUÇA MAIS DICAS NO PODCAST PITADAS, DA CBN VITÓRIA (FM 92,5)