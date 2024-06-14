Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pitadas

Cafeteria em Pedra Azul é atração para a temporada de inverno

Conheça a Luna Lab Café & Delicatéssen, em Domingos Martins, e veja também: lançamento da Capitão Redighieri e novidades do Four Towers Eventos
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 14 de Junho de 2024 às 16:48

Luna Lab Café & Delicatéssen, em Pedra Azul
Cafeteria serve doces, salgados e cafés especiais da região Crédito: Luna Lab/Divulgação
Croissant, éclair, macaron, donut e brownie estão entre as gostosuras da vitrine em um charmoso cantinho gastronômico das montanhas capixabas, a Luna Lab Café & Delicatéssen.
Prestes a completar um ano de abertura, a cafeteria fica na vila de Pedra Azul, em um espaço colorido com toque psicodélico e muito aconchego. A casa é comandada pelo casal Sofia Tuma, responsável pela cozinha, e Décio Cardoso, barista à frente do atendimento.  
Luna Lab Café & Delicatéssen, em Pedra Azul, Domingos Martins
Ambiente é colorido, inspirado em tendências internacionais  Crédito: Luna Lab/Divulgação
Formada em Gastronomia pela UVV, Sofia é fã de anime (animação japonesa) e trouxe desse universo a inspiração para o nome da cafeteria, cujo projeto teve início em 2011, quando a chef produzia cupcakes. Hoje, além das comidinhas que prepara na Luna Lab, ela produz bolos confeitados sob encomenda.

Veja Também

Festival do Caranguejo anima a Serra com muito samba até domingo (16)

Feito com massa folhada de produção própria, o croissant é um dos destaques no café, tanto na versão tradicional (R$ 15*) quando na recheada com brigadeiro de pistache (R$ 20*).
Outra pedida para acompanhar cafés, chocolate quente e frapês é a focaccia, cuja fornada sai sempre às sextas, às 15h, com dois sabores: tomate italiano, limão siciliano e alecrim (R$ 20*) e gorgonzola, azeitona e cebola roxa (R$ 25*).    
Também vale a pena conferir a éclair (ou bomba), doce francês feito com massa tipo choux, recheio cremoso e cobertura de chocolate endurecida. Os donuts, assados, são os queridinhos das crianças.

Destaques do cardápio

Os cafés servidos na casa são feitos com grãos da região, 100% arábica, das marcas Zandonade e Roller Coffee, e eventualmente é usado um microlote especial. As bebidas cafeinadas custam de R$ 9* (expresso) a R$ 20* (iced lattes, expresso tônica, orange coffee, expresso spritz e mochaccino de caramelo salgado ou Nutella). 
Com lançamentos programados para julho, na alta temporada turística de Domingos Martins, a cafeteria fica na Rua Uliana, na galeria Ana Modolo, bem no centro de Pedra Azul. O funcionamento é de quinta a segunda, das 9h às 18h, e o local é pet friendly. Mais informações: @lunalabcafe.   

CHOCOLATE CELEBRA IMIGRAÇÃO ITALIANA EM SANTA TERESA

A chocolateria Capitão Redighieri, de Santa Teresa, lançou na última quinta-feira (13) uma caixa de chocolates comemorativa para os 150 anos da imigração italiana no Brasil.
O kit é composto de duas barras, com 50 gramas cada uma, nos seguintes sabores: chocolate branco com jabuticaba e chocolate 70% cacau com jabuticaba. A fruta é simbólica, pois dela eram feitos os primeiros vinhos na época da chegada dos imigrantes à Terra dos Colibris.
Chocolate com jabuticaba especial para os 150 anos da Imigração Italiana no Brasil da Capitão Redighieri, em Santa Teresa
Chocolates comemorativos da marca contêm jabuticaba Crédito: Capitão Redighieri/Divulgação
A caixa comemorativa já está à venda na loja conceito da Capitão Redighieri, localizada na Rua Coronel Avancini, 74, Centro, Santa Teresa. Quanto: R$ 35*. Mais informações: (27) 99740-2258 e @capitao.redighieri.

Espaço de eventos em Vitória apresenta novidades

A rede de hotéis Four Towers apresenta, no próximo dia 19 de junho, em sua unidade na Praia do Canto, as novidades do Four Tower Eventos. Com oito espaços para receber todos os formatos de evento (desde reuniões corporativas até casamentos e formaturas) e capacidade total para 1.200 pessoas, o cerimonial conta com um amplo foyer projetado para dar boas-vindas aos visitantes. Três cozinhas, elevador de carga e descarga direto no andar do evento, gerador incluso, isolamento acústico e estacionamento no local estão entre as comodidades oferecidas, assim como a possibilidade de hospedagem. Av. Saturnino de Brito, 1327, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @fourtowerseventos. 

*Valores apurados em 14/06. 

OUÇA MAIS DICAS NO PODCAST PITADAS, DA CBN VITÓRIA (FM 92,5)

Veja Também

Vídeo: aprenda a fazer crumble de banana com doce de leite 

Cerveja de Linhares é eleita a melhor do Sudeste em concurso nacional

Delivery de comida peruana é novidade na Grande Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Pitadas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES
Imagem de destaque
O que Trump pode fazer militarmente se Irã não responder a seu ultimato

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados