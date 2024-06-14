Cafeteria em Pedra Azul é atração para a temporada de inverno

Cafeteria serve doces, salgados e cafés especiais da região Crédito: Luna Lab/Divulgação

Croissant, éclair, macaron, donut e brownie estão entre as gostosuras da vitrine em um charmoso cantinho gastronômico das montanhas capixabas, a Luna Lab Café & Delicatéssen.

Prestes a completar um ano de abertura, a cafeteria fica na vila de Pedra Azul, em um espaço colorido com toque psicodélico e muito aconchego. A casa é comandada pelo casal Sofia Tuma, responsável pela cozinha, e Décio Cardoso, barista à frente do atendimento.

Ambiente é colorido, inspirado em tendências internacionais Crédito: Luna Lab/Divulgação

Formada em Gastronomia pela UVV, Sofia é fã de anime (animação japonesa) e trouxe desse universo a inspiração para o nome da cafeteria, cujo projeto teve início em 2011, quando a chef produzia cupcakes. Hoje, além das comidinhas que prepara na Luna Lab, ela produz bolos confeitados sob encomenda.

Feito com massa folhada de produção própria, o croissant é um dos destaques no café, tanto na versão tradicional (R$ 15*) quando na recheada com brigadeiro de pistache (R$ 20*).

Outra pedida para acompanhar cafés, chocolate quente e frapês é a focaccia, cuja fornada sai sempre às sextas, às 15h, com dois sabores: tomate italiano, limão siciliano e alecrim (R$ 20*) e gorgonzola, azeitona e cebola roxa (R$ 25*).

Também vale a pena conferir a éclair (ou bomba), doce francês feito com massa tipo choux, recheio cremoso e cobertura de chocolate endurecida. Os donuts, assados, são os queridinhos das crianças.

Destaques do cardápio

Os cafés servidos na casa são feitos com grãos da região, 100% arábica, das marcas Zandonade e Roller Coffee, e eventualmente é usado um microlote especial. As bebidas cafeinadas custam de R$ 9* (expresso) a R$ 20* (iced lattes, expresso tônica, orange coffee, expresso spritz e mochaccino de caramelo salgado ou Nutella).

Com lançamentos programados para julho, na alta temporada turística de Domingos Martins, a cafeteria fica na Rua Uliana, na galeria Ana Modolo, bem no centro de Pedra Azul. O funcionamento é de quinta a segunda, das 9h às 18h, e o local é pet friendly. Mais informações: @lunalabcafe.

CHOCOLATE CELEBRA IMIGRAÇÃO ITALIANA EM SANTA TERESA

A chocolateria Capitão Redighieri, de Santa Teresa, lançou na última quinta-feira (13) uma caixa de chocolates comemorativa para os 150 anos da imigração italiana no Brasil.

O kit é composto de duas barras, com 50 gramas cada uma, nos seguintes sabores: chocolate branco com jabuticaba e chocolate 70% cacau com jabuticaba. A fruta é simbólica, pois dela eram feitos os primeiros vinhos na época da chegada dos imigrantes à Terra dos Colibris.

Chocolates comemorativos da marca contêm jabuticaba Crédito: Capitão Redighieri/Divulgação

A caixa comemorativa já está à venda na loja conceito da Capitão Redighieri, localizada na Rua Coronel Avancini, 74, Centro, Santa Teresa. Quanto: R$ 35*. Mais informações: (27) 99740-2258 e @capitao.redighieri.

Espaço de eventos em Vitória apresenta novidades A rede de hotéis Four Towers apresenta, no próximo dia 19 de junho, em sua unidade na Praia do Canto, as novidades do Four Tower Eventos. Com oito espaços para receber todos os formatos de evento (desde reuniões corporativas até casamentos e formaturas) e capacidade total para 1.200 pessoas, o cerimonial conta com um amplo foyer projetado para dar boas-vindas aos visitantes. Três cozinhas, elevador de carga e descarga direto no andar do evento, gerador incluso, isolamento acústico e estacionamento no local estão entre as comodidades oferecidas, assim como a possibilidade de hospedagem. Av. Saturnino de Brito, 1327, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @fourtowerseventos.

*Valores apurados em 14/06.

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