Crumble de banana com doce de leite é receita fácil para o Dia dos Namorados

Crumble vai ao forno e deve ser servido quente Crédito: Hugo Boniolo

O crumble de banana com doce de leite é uma sobremesa muito fácil de fazer e bastante saborosa. É perfeita para o Dia dos Namorados se você quiser fazer um jantar romântico em casa sem ter trabalho.

A combinação da fruta com o doce caramelizado e a farofa crocante aromatizada com canela fica simplesmente sensacional.

Essa sobremesa deve ser servida ainda quente, e minha dica é acrescentar uma bola de sorvete de creme por cima, para realçar ainda mais os sabores da preparação.

Tenho duas dicas importantes: a banana ideal para essa receita é a nanica, e a manteiga usada no preparo deve estar gelada. Acompanhe o passo a passo no vídeo abaixo e confira em seguida a lista de ingredientes com suas respectivas quantidades.

Ingredientes: