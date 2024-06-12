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Pedro Kucht

Crumble de banana com doce de leite é receita fácil para o Dia dos Namorados

Muito saborosa, a sobremesa é perfeita para quem quer fazer um jantar romântico em casa sem ter trabalho

Públicado em 

12 jun 2024 às 07:00
Pedro Kucht

Colunista

Pedro Kucht

Crumble de banana com doce de leite do chef Pedro Kucht
Crumble vai ao forno e deve ser servido quente  Crédito: Hugo Boniolo
O crumble de banana com doce de leite é uma sobremesa muito fácil de fazer e bastante saborosa. É perfeita para o Dia dos Namorados se você quiser fazer um jantar romântico em casa sem ter trabalho.
A combinação da fruta com o doce caramelizado e a farofa crocante aromatizada com canela fica simplesmente sensacional.
Essa sobremesa deve ser servida ainda quente, e minha dica é acrescentar uma bola de sorvete de creme por cima, para realçar ainda mais os sabores da preparação. 
Tenho duas dicas importantes: a banana ideal para essa receita é a nanica, e a manteiga usada no preparo deve estar gelada. Acompanhe o passo a passo no vídeo abaixo e confira em seguida a lista de ingredientes com suas respectivas quantidades. 

Ingredientes: 

  • 2 bananas nanicas
  • 150g de doce de leite
  • 3 colheres de sopa de manteiga gelada
  • 1/4 xícara de farinha de trigo
  • 1/4 xícara de açúcar refinado
  • 1 colher de chá de canela em pó
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Pedro Kucht

Apaixonado pelo mundo dos sabores e pelas combinações que eles possibilitam, o chef e sommelier Pedro Kucht traz a cada semana uma receita deliciosa e uma dica de vinho para harmonizar

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