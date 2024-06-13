Festival do Caranguejo anima a Serra com muito samba até domingo (16)

Quem é fã de frutos do mar pode incluir na agenda deste fim de semana o Festival do Caranguejo, que terá, além do crustáceo a R$ 10 por unidade, quitutes como bobó de camarão, casquinha de siri, moquequinha de sururu e coxinha de camarão.
O evento visa promover a culinária da Serra, baseada em frutos do mar, e acontece até domingo (16), em Jacaraípe, na Praça Encontro das Águas, com entrada gratuita. No sábado (15), durante o festival, acontecerá o sorteio da ordem do Desfile das Escolas de Samba do Carnaval de Vitória de 2025.
Além da gastronomia, representada por 24 expositores que terão pratos típicos à venda, estão previstas atividades interativas para o público. A programação musical reúne shows de atrações como Amaro Lima, Lion Jump e do cantor João Martins, representante da nova geração do samba carioca.
No sábado, o destaque fica por conta da apresentação das escolas de samba Rosas de Ouro, Império de Fátima, São Torquato, Pega no Samba, Andaraí, Independente de Eucalipto, Mocidade da Praia, Tradição Serrana, Chega Mais, Barreiros, Mocidade da Serra e União Jovem de Itacibá.
PREÇOS DOS PRATOS E PETISCOS
- Caranguejo - R$ 10 a unidade
- Bobó de camarão - R$ 25
- Moquequinha de siri - R$ 59,90
- Moquequinha de sururu - R$ 45
- Tilápia, camarão e batata frita - R$ 69,90
- Camarâo à paulista - R$ 38,90
- Camarão ao alho e óleo - R$ 38,90
- Risole de camarão - R$ 36,90
- Pastéis de siri e camarão - R$ 31,90
- Casquinha de siri - R$ 25,90
- Minimoranga com camarão - R$ 29,90
- Lambreta - R$ 25,90
- Coxinha de camarão e siri - R$ 13 a unidade
PROGRAMAÇÃO
QUINTA-FEIRA (13)
- 16h - Abertura do festival com Jerdam Show
- 19h - Cerimônia de abertura
- 19h30 - Show com Dalzy Sales
- 20h30 - Show com Amaro Lima
- 22h - Encerramento
- 16h - Abertura com Jerdam Show
- 19h30 - Show de forró pé-de-serra com Luiz Marreta
- 20h30 - Show com Lion Jump
- 22h - Encerramento
- 14h - Abertura com Jerdam Show e show com Samba Itinerante
- 18h - Show com Emerson Xumbrega
- 19h30 - Apresentação das Escolas de Samba
- 21h - Sorteio da ordem do Desfile das Escolas de Samba 2025
- 22h - Show com Grupo Curtição
- 23h - Show com João Martins (RJ)
- 0h - Encerramento
- 14h - Abertura com Jerdam Show
- 15h - Show com Lele
- 16h - Projeto Lona de Cultura e Arte
- 22h - Encerramento
2º FESTIVAL DO CARANGUEJO
Quando: de 13 a 16 de junho de 2024
Onde: na Praça Encontro das Águas, Av. Abido Saad, Parque Jacaraipe, Serra
Entrada gratuita
Realização: Instituto Academia de Sonhos em parceria com a Liga Espírito-Santense de Escolas de Samba (Lieses) e com apoio da Prefeitura da Serra, da Aderes e do Governo do Estado do Espírito Santo por meio da Secretaria de Desenvolvimento.
Quando: de 13 a 16 de junho de 2024
Onde: na Praça Encontro das Águas, Av. Abido Saad, Parque Jacaraipe, Serra
Entrada gratuita
Realização: Instituto Academia de Sonhos em parceria com a Liga Espírito-Santense de Escolas de Samba (Lieses) e com apoio da Prefeitura da Serra, da Aderes e do Governo do Estado do Espírito Santo por meio da Secretaria de Desenvolvimento.
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