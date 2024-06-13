Festival do Caranguejo anima a Serra com muito samba até domingo (16)

Caranguejo será vendido a R$ 10 Crédito: Shutterstock

Quem é fã de frutos do mar pode incluir na agenda deste fim de semana o Festival do Caranguejo, que terá, além do crustáceo a R$ 10 por unidade, quitutes como bobó de camarão, casquinha de siri, moquequinha de sururu e coxinha de camarão.

Além da gastronomia, representada por 24 expositores que terão pratos típicos à venda, estão previstas atividades interativas para o público. A programação musical reúne shows de atrações como Amaro Lima, Lion Jump e do cantor João Martins, representante da nova geração do samba carioca.

No sábado, o destaque fica por conta da apresentação das escolas de samba Rosas de Ouro, Império de Fátima, São Torquato, Pega no Samba, Andaraí, Independente de Eucalipto, Mocidade da Praia, Tradição Serrana, Chega Mais, Barreiros, Mocidade da Serra e União Jovem de Itacibá.

PREÇOS DOS PRATOS E PETISCOS

Caranguejo - R$ 10 a unidade

Bobó de camarão - R$ 25

Moquequinha de siri - R$ 59,90

Moquequinha de sururu - R$ 45

Tilápia, camarão e batata frita - R$ 69,90

Camarâo à paulista - R$ 38,90

Camarão ao alho e óleo - R$ 38,90

Risole de camarão - R$ 36,90

Pastéis de siri e camarão - R$ 31,90

Casquinha de siri - R$ 25,90

Minimoranga com camarão - R$ 29,90

Lambreta - R$ 25,90

Coxinha de camarão e siri - R$ 13 a unidade

PROGRAMAÇÃO

QUINTA-FEIRA (13)

16h - Abertura do festival com Jerdam Show



19h - Cerimônia de abertura



19h30 - Show com Dalzy Sales



20h30 - Show com Amaro Lima



22h - Encerramento

SEXTA-FEIRA (14)

16h - Abertura com Jerdam Show



19h30 - Show de forró pé-de-serra com Luiz Marreta



20h30 - Show com Lion Jump



22h - Encerramento

SÁBADO (15)

14h - Abertura com Jerdam Show e show com Samba Itinerante

18h - Show com Emerson Xumbrega



19h30 - Apresentação das Escolas de Samba



21h - Sorteio da ordem do Desfile das Escolas de Samba 2025



22h - Show com Grupo Curtição



23h - Show com João Martins (RJ)



0h - Encerramento

DOMINGO (16)

14h - Abertura com Jerdam Show



15h - Show com Lele



16h - Projeto Lona de Cultura e Arte



22h - Encerramento

2º FESTIVAL DO CARANGUEJO

Quando: de 13 a 16 de junho de 2024

Onde: na Praça Encontro das Águas, Av. Abido Saad, Parque Jacaraipe, Serra

Entrada gratuita

Realização: Instituto Academia de Sonhos em parceria com a Liga Espírito-Santense de Escolas de Samba (Lieses) e com apoio da Prefeitura da Serra, da Aderes e do Governo do Estado do Espírito Santo por meio da Secretaria de Desenvolvimento.

