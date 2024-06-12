  Festival de música pop com entrada gratuita agita Cachoeiro
Fim de semana

Festival de música pop com entrada gratuita agita Cachoeiro

Moqueca Pop Acústico terá shows de André Prando e dos cachoeirenses Alinne Garruth e Magical Afternoon, entre outras atrações
Redação de A Gazeta

Publicado em 12 de Junho de 2024 às 15:38

Atração deste fim de semana em Cachoeiro de Itaperimim, o festival Moqueca Pop Acústico vai reunir artistas de destaque na nova cena musical capixaba para duas noites regadas a muita cultura e gastronomia.
Marcado para sexta (14), a partir das 19h, e sábado (15), a partir das 15h30, o evento, que teve sua primeira edição realizada em 2023, acontecerá na Praça Jerônimo Monteiro. A entrada é gratuita.  
Em sua edição acústica, o Moqueca Pop buscar fortalecer o cenário da música cachoeirense, dando destaque a atrações locais, como Magical Afternoon, Clara Marins, Bruno Nagô, Yasmin Souza, Joaoeascoisasnaoessenciais e Alinne Garruth.
André Prando, The Skeep e Estado de Sítio completam o line-up, que promete celebrar a diversidade cultural do Espírito Santo. 
André Prando, Alinne Garruth e Magical Afternoon participam do festival Moqueca Pop
André Prando, Alinne Garruth e Magical Afternoon  Crédito: Pedro Piol e Fernando Pacheco
Além dos shows de graça, quem for à praça, situada no centro de Cachoeiro, vai encontrar diversas opções gastronômicas,  cervejeiras e de artesanato.

CERVEJA E COMIDA

As cervejarias Ronchi, de Pedra Azul, e Kastle Hops, de Castelo, ao lado da cachoeirense Kombar, confirmaram presença no evento, que terá Bistruck Gastronomia de Rua, Paula Garruth Comida Afetiva, Espetiscos e M Dogs como empreendedores na área de alimentação. 
Para oferecer uma experiência democrática e acessível, o festival contará com intérprete de libras, área e banheiros PCD e protetores auriculares para pessoas com sensibilidade auditiva.

João
Joaoeascoisasnaoessenciais Crédito: Fernando Pacheco

PROGRAMAÇÃO MUSICAL

SEXTA-FEIRA (14/06)
  • 19h - Magical Afternoon 
  • 21h - Clara Marins 
  • 22h30 - Bruno Nagô 
SÁBADO (15/06)
  • 15h30 - Yasmin Souza
  • 17h - Joaoeascoisasnaoessenciais
  • 18h45 - The Skeep
  • 20h - Ronnie Silveira
  • 21h30 - Estado de Sítio
  • 23h - Alinne Garruth
  • 0h - André Prando
Bruno Nagô
Bruno Nagô Crédito: Fernando Pacheco
MOQUECA POP ACÚSTICO
Quando: 14 e 15 de junho de 2024
Horários: sexta a partir das 19h e sábado a partir das 15h
Onde: Praça de Fátima, Av. Beira-rio, 1, Guandu, Cachoeiro de Itapemirim
Entrada gratuita
Realização: JUPTER com recursos do edital 013/2022 do Funcultura, da Secretaria de Cultura do Governo do Espírito Santo e com patrocínio da Lei Rubem Braga de Cachoeiro através do edital 025/2022.

Caro leitor

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas ou cancelamento dos eventos.

