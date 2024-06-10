Alcione celebra 50 anos de carreira com show em Vitória

Alcione comemora 50 anos de carreira em Vitória Crédito: Marcos Hermes

Vitória será palco de uma celebração musical histórica com o show de Alcione, marcando seus 50 anos de carreira. O evento faz parte de uma série de apresentações comemorativas da cantora, que já conquistou corações pelo Brasil e pelo mundo com sua voz inconfundível e carisma singular. O show acontece na próxima sexta-feira (14), a partir das 20h, no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória.

Para celebrar meio século de dedicação e amor à música, Alcione preparou um espetáculo especial, que inclui uma turnê pelo Brasil e pelo exterior. A artista também gravou um audiovisual no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, reunindo seus maiores sucessos. Este espetáculo conta com a participação especial da Banda do Sol e da Orquestra Maré do Amanhã, além de grupos de bailarinos, clássicos e modernos, como a Cia Marcelo Chocolate e Sheila Aquino e a Companhia Cenarte Dimensões.

Além das apresentações, as comemorações pelo cinquentenário de Alcione incluem o lançamento do longa-metragem "O Samba é Primo do Jazz", que vem sendo apresentado em festivais de cinema. Este filme biográfico narra a trajetória da cantora nordestina que saiu de São Luís para conquistar o mundo com seu talento e personalidade marcante. O sucesso e influência de Alcione são tão grandes que novos talentos, carinhosamente chamados de "Alcioninhas", surgem constantemente, perpetuando seu legado na música brasileira.

A turnê de comemoração dos 50 anos de Alcione já foi aplaudida em cidades da Europa e África, como Londres, Lisboa, Porto e Angola, além das inúmeras apresentações pelo Brasil. A expectativa é que o show em Vitória seja uma noite inesquecível, marcada por muita emoção e boa música. A classificação etária para o evento é de 16 anos.

Ainda no dia do evento será lançado o selo institucional dos Correios de Alcione 50 anos. A emissão, com imagem de Vinícius Mochizuki, celebra a carreira da cantora que, ao longo de sua história, gravou 42 álbuns e ganhou 26 discos de ouro, 7 de platina e dois de platina duplos.

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